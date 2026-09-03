Datafolha: Lula tem 38%, Flávio Bolsonaro, 33%, e Cury chega a 8%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 38% das intenções de voto para a Presidência, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 33%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3). O destaque do levantamento é o crescimento do escritor Augusto Cury (Avante), que passou de 2% para 8% e assumiu a terceira posição.

A nova rodada da pesquisa Datafolha foi realizada a pedido da Globo e do jornal Folha de S.Paulo. No cenário principal de primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, ante 39% na rodada anterior.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Flávio manteve os 33% e Augusto Cury passou de 2% para 8%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, contra 5% em agosto. Renan Santos (Missão) registra 3% (4% anteriormente) e Romeu Zema (Novo), 2% (3%).

Samara Martins (UP) e Edmilson Costa (PCB) aparecem com 1% cada, mesmos índices anteriores. Rui Costa Pimenta (PCO) também tem 1%, ante 1% na pesquisa passada. Wilson Grassi (Democrata) não pontuou, após registrar 1%. Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) aparecem com 0%, mantendo os resultados anteriores. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%, enquanto 3% se declararam indecisos.

Cenário com Pablo Marçal

O instituto também simulou um segundo cenário de primeiro turno, incluindo Pablo Marçal (PRTB). Ele está inelegível em razão de uma condenação na Justiça Eleitoral, e ainda cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir sobre a possibilidade de sua candidatura.

Nesse cenário, Lula soma 39% e Flávio Bolsonaro tem 32%. Augusto Cury subiu de 2% para 7% neste cenário. Caiado aparece com 4%, Renan Santos com 4% e Zema com 2%. Marçal mantém 2%.

Os demais pontuaram entre 0% e 1%. Brancos, nulos ou nenhum representam 6%, e os indecisos são 3%.

O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03669/2026.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista com os nomes dos candidatos, Lula aparece com 31%. Flávio Bolsonaro tem 22% e Augusto Cury registra 5%, enquanto não havia pontuado anteriormente.

Jair Bolsonaro (PL) aparece com 3%. Renan Santos tem 2% e Ronaldo Caiado registra 1%. Romeu Zema e Pablo Marçal aparecem com 0%, ante 1% cada na rodada anterior.

Outras respostas somam 6%, enquanto brancos, nulos ou nenhum representam 5%. Os indecisos são 26%, uma redução em relação aos 32% registrados em agosto.

