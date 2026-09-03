Datafolha: Lula tem 38%, Flávio Bolsonaro, 33%, e Cury chega a 8%
O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais
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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 38% das intenções de voto para a Presidência, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 33%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3). O destaque do levantamento é o crescimento do escritor Augusto Cury (Avante), que passou de 2% para 8% e assumiu a terceira posição.
A nova rodada da pesquisa Datafolha foi realizada a pedido da Globo e do jornal Folha de S.Paulo. No cenário principal de primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, ante 39% na rodada anterior.
Flávio manteve os 33% e Augusto Cury passou de 2% para 8%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, contra 5% em agosto. Renan Santos (Missão) registra 3% (4% anteriormente) e Romeu Zema (Novo), 2% (3%).
Samara Martins (UP) e Edmilson Costa (PCB) aparecem com 1% cada, mesmos índices anteriores. Rui Costa Pimenta (PCO) também tem 1%, ante 1% na pesquisa passada. Wilson Grassi (Democrata) não pontuou, após registrar 1%. Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) aparecem com 0%, mantendo os resultados anteriores. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%, enquanto 3% se declararam indecisos.
Cenário com Pablo Marçal
O instituto também simulou um segundo cenário de primeiro turno, incluindo Pablo Marçal (PRTB). Ele está inelegível em razão de uma condenação na Justiça Eleitoral, e ainda cabe ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir sobre a possibilidade de sua candidatura.
Nesse cenário, Lula soma 39% e Flávio Bolsonaro tem 32%. Augusto Cury subiu de 2% para 7% neste cenário. Caiado aparece com 4%, Renan Santos com 4% e Zema com 2%. Marçal mantém 2%.
Os demais pontuaram entre 0% e 1%. Brancos, nulos ou nenhum representam 6%, e os indecisos são 3%.
O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais entre 1º e 3 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-03669/2026.
Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista com os nomes dos candidatos, Lula aparece com 31%. Flávio Bolsonaro tem 22% e Augusto Cury registra 5%, enquanto não havia pontuado anteriormente.
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Jair Bolsonaro (PL) aparece com 3%. Renan Santos tem 2% e Ronaldo Caiado registra 1%. Romeu Zema e Pablo Marçal aparecem com 0%, ante 1% cada na rodada anterior.
Outras respostas somam 6%, enquanto brancos, nulos ou nenhum representam 5%. Os indecisos são 26%, uma redução em relação aos 32% registrados em agosto.