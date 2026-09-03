Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 47% e Lula por 45%

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esta é a primeira rodada da Datafolha após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 47% de rejeição entre os eleitores, enquanto 45% dizem que não votariam em Lula (PT) de jeito nenhum. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Os demais candidatos aparecem com índices menores. Romeu Zema (Novo) tem 16% de rejeição, seguido por Renan Santos (Missão), com 15%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13%. Samara Martins (UP), Augusto Cury (Avante) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 9% cada.

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Edmilson Costa (PCB) e Clariana Barão (DC) têm 8% de rejeição. Hertz Dias (PSTU) aparece com 7%, enquanto Wilson Grassi (Democrata) tem 6%. Outros 1% afirmam que não votariam em nenhum dos candidatos, e 1% dizem que votariam em qualquer um. Não souberam responder 3%.

Números da rejeição

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 16%

Renan Santos (Missão): 15%

Ronaldo Caiado (PSD): 13%

Samara Martins (UP): 9%

Augusto Cury (Avante): 9%

Rui Costa Pimenta (PCO): 9%

Edmilson Costa (PCB): 8%

Clariana Barão (DC): 8%

Hertz Dias (PSTU): 7%

Wilson Grassi (Democrata): 6%

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 1%

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1%

Não sabe: 3%

O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 1º e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03669/2026.