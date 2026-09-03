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Política | Notícia

Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 47% e Lula por 45%

Esta é a primeira rodada da Datafolha após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV

Por JC Publicado em 03/09/2026 às 21:15 | Atualizado em 03/09/2026 às 21:21
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Candidatos à presidência: Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/Divulgação e Charles Vieira/Divulgação

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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 47% de rejeição entre os eleitores, enquanto 45% dizem que não votariam em Lula (PT) de jeito nenhum. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

Os demais candidatos aparecem com índices menores. Romeu Zema (Novo) tem 16% de rejeição, seguido por Renan Santos (Missão), com 15%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13%. Samara Martins (UP), Augusto Cury (Avante) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 9% cada.

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Edmilson Costa (PCB) e Clariana Barão (DC) têm 8% de rejeição. Hertz Dias (PSTU) aparece com 7%, enquanto Wilson Grassi (Democrata) tem 6%. Outros 1% afirmam que não votariam em nenhum dos candidatos, e 1% dizem que votariam em qualquer um. Não souberam responder 3%.

Números da rejeição

Flávio Bolsonaro (PL): 47%
Lula (PT): 45%
Romeu Zema (Novo): 16%
Renan Santos (Missão): 15%
Ronaldo Caiado (PSD): 13%
Samara Martins (UP): 9%
Augusto Cury (Avante): 9%
Rui Costa Pimenta (PCO): 9%
Edmilson Costa (PCB): 8%
Clariana Barão (DC): 8%
Hertz Dias (PSTU): 7%
Wilson Grassi (Democrata): 6%
Rejeita todos/não votaria em nenhum: 1%
Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1%
Não sabe: 3%

O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 1º e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03669/2026.

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