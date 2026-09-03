Datafolha: Flávio Bolsonaro é rejeitado por 47% e Lula por 45%

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 47% de rejeição entre os eleitores, enquanto 45% dizem que não votariam em Lula (PT) de jeito nenhum. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.
Os demais candidatos aparecem com índices menores. Romeu Zema (Novo) tem 16% de rejeição, seguido por Renan Santos (Missão), com 15%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 13%. Samara Martins (UP), Augusto Cury (Avante) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 9% cada.
Encontre seu candidato
Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado, cargo e partido em todo o Brasil.
Encontramos 0 resultados
Selecione um cargo e uma UF para buscar.
Edmilson Costa (PCB) e Clariana Barão (DC) têm 8% de rejeição. Hertz Dias (PSTU) aparece com 7%, enquanto Wilson Grassi (Democrata) tem 6%. Outros 1% afirmam que não votariam em nenhum dos candidatos, e 1% dizem que votariam em qualquer um. Não souberam responder 3%.
Números da rejeição
Flávio Bolsonaro (PL): 47% Lula (PT): 45% Romeu Zema (Novo): 16% Renan Santos (Missão): 15% Ronaldo Caiado (PSD): 13% Samara Martins (UP): 9% Augusto Cury (Avante): 9% Rui Costa Pimenta (PCO): 9% Edmilson Costa (PCB): 8% Clariana Barão (DC): 8% Hertz Dias (PSTU): 7% Wilson Grassi (Democrata): 6% Rejeita todos/não votaria em nenhum: 1% Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% Não sabe: 3%
O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 1º e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03669/2026.