Daniel Vorcaro afirma que doações para as campanhas de Tarcísio e Bolsonaro, em 2022, eram propinas
O depoimento do ex-banqueiro foi concedido na tentativa de obter os benefícios da delação premiada, mas foi negada pela Polícia Federal e pela PGR
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Em um dos depoimentos concedidos pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro - preso após a operação Compliance Zero, que investiga o escândalo do Banco Master -, mas que teve a proposta de delação premiada negada pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR), o dono do Master revelou que chegou realizar, em 2022, uma doação de R$ 5 milhões como contribuição para as campanhas eleitorais do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), R$ 2 milhões; e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), R$ 3 milhões.
Segundo Vorcaro, os valores repassados, na verdade, teria sido uma propina para a manutenção do Credcesta no governo de São Paulo, na gestão de Tarcísio. O vice-presidente do Banco Master, Augusto Lima, é que teria ficado à frente das articulações nos bastidores, já que o Credcesta era considerado o maior ativo do banco e precisava ter seu contrato assegurado para garantir o plano de expansão. As informações foram reveladas pelo portal UOL, nesta quinta-feira (3).
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Quem estaria negociando, do outro lado, de acordo com o depoimento de Daniel Vorcaro, seria o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que chegou a assumir o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais no governo de São Paulo, na gestão de Tarcísio de Freitas, mas deixou o posto para concorrer como candidato a vice-presidente na chapa de Ronaldo Caiado (PSD).
O ex-presidente do Banco Master afirmou que, a princípio, a doação dos R$ 5 milhões seria feita totalmente em dinheiro, mas que "Kassab ou interlocutores informaram a Augusto Lima (vice-presidente do Master) que os partidos parceiros somente aceitariam doações oficiais”.
Em resposta ao site Metrópoles, tanto Gilberto Kassab, quanto Tarcísio de Freitas, negaram ter tido relações diretas com Daniel Vorcaro. O governador de São Paulo e candidato à reeleição afirmou, em nota, que durante a sua campanha em 2022, recebeu valores de "mais de 600 doadores", mas que tudo "foi conduzido em estrita observância à legislação eleitoral".
Já sobre a questão da manutenção contratual com o Credcesta, Tarcísio alegou que "o credenciamento da PKL One Participações S.A., responsável pelo cartão Credcesta, como consignatária ocorreu em maio de 2022, portanto, na gestão anterior, e conforme as regras vigentes".
Novo depoimento de Vorcaro
Na última quinta-feira (27/8), Vorcaro teve nova tentativa de delação premiada rejeitada. O ex-banqueiro chegou a depor na na penitenciária da Papudinha, em Brasília, onde está preso, para o juiz João Azambuja, auxiliar do gabinete do ministro do STF, André Mendonça, relator do caso. Porém, o magistrado alegou 'ausência de fatos novos' para acatar a delação.
O depoimento, inclusive, não contou com a presença da Polícia Federal, o que levou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a defender o arquivamento do depoimento de Daniel Vorcaro.