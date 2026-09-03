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Alcolumbre, sobre pedido para investigar Mendonça: Não achei nada, não sei decisão

O presidente do Senado voltou a criticar as pressões que têm sofrido da oposição para abrir um processo de impeachment contra Moraes

Por Estadão Conteúdo Publicado em 03/09/2026 às 21:20
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre - TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), evitou nesta quinta-feira, 3, comentar o pedido feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que alega "indícios de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade" pelo ministro André Mendonça na condução dos inquéritos sobre o Banco Master e fraude no INSS.

"Não achei nada, que eu estou sentado naquela cadeira presidindo a sessão e não sei de nada", declarou Alcolumbre ao ser questionado por jornalistas no Senado.

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Na decisão proferida no inquérito das fake news, Moraes apontou quebra da imparcialidade judicial e favorecimento a determinados grupos políticos, incluindo o direcionamento das investigações para o próprio Moraes e para Davi Alcolumbre "por motivos pessoais e políticos, inclusive com a indicação prévia de medidas cautelares a serem apresentadas pela Polícia Federal".

Alcolumbre voltou a criticar as pressões que têm sofrido da oposição para abrir um processo de impeachment contra Moraes: "Esqueceram do dinheiro para fazer um filme, R$ 130 milhões, só estão falando das outras pessoas", falou.

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Questionado sobre a quem se refere, Alcolumbre respondeu: "Vocês sabem".

O valor de R$ 130 milhões refere-se a uma quantia negociada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com o banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, que pretende contar a trajetória da eleição de Jair Bolsonaro em 2018.

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