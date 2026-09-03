A um mês da eleição, Raquel Lyra pede mobilização 100% dos apoiadores em caminhada no Recife
A candidata à reeleição percorreu ruas de Santo Amaro e ao lado de sua chapa disse estar "pronta para ser governadora de Pernambuco de novo"
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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), realizou maus uma caminhada na noite desta quinta-feira (3), desta vez no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A um mês do primeiro turno, Raquel pediu que os militantes buscassem eleitores indecisos e pessoas que ainda apoiam outros candidatos.
“Agora é mobilização 100%. Todo mundo na rua, o tempo inteiro, garantindo mais votos. Traz o indeciso para a gente. Traz quem está do lado de lá e não sabe porquê. Bora somar e multiplicar. Simbora que mainha disparou".
Ao defender a continuidade da gestão, Raquel afirmou que Pernambuco estaria preparado para viver “os melhores quatro anos da sua história”.
“Comida no prato de quem tem fome e a gente está entregando. Pernambuco está pronto para viver os melhores quatro anos da sua história. E eu estou pronta para ser governadora de Pernambuco de novo", discursou.
Na mobilização, que teve início nas proximidades da Praça do Tacaruna, a governadora esteve acompanhada da vice na chapa, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP). Também participaram candidatos da base que disputam vagas nas eleições proporcionais.
Durante o percurso, Raquel cumprimentou, abraçou e tirou fotos com moradores e apoiadores, conversou com eleitores e entrou em casas e estabelecimentos comerciais para pedir votos e distribuir material de campanha. Carros de som e a militância que acompanhava a agenda cantavam os jingles da campanha da candidata.
Ao final da caminhada, Raquel discursou de cima de um carro e destacou ações realizadas pela gestão estadual, além de prometer ampliar as entregas caso seja reeleita.
“Eu quero agradecer o carinho a quem a gente chegou com o trabalho e com a ação. Estamos fazendo reforma do lar, estamos fazendo canal, construindo creche, construindo casa nova e o trabalho não para por aqui. Vocês sabem que quem começou um serviço como esse, é porque veio para fazer diferença. Já já novas casas, nova creche, água na torneira da casa do povo e o esgoto fora da rua onde o povo vive. Vai ter reforma de hospitais e a gente está entregando.”
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Pedido de votos
A gestora ainda discursou pela mobilização dos apoiadores na sua chapa para a Casa Alta do Congresso Nacional. "Eu queria pedir um voto para os nossos senadores. Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte. E é importante votar com deputados e deputadas que têm um compromisso com a gente, que queiram estar junto, para a gente poder andar para frente.”
A governadora encerrou o discurso puxando o coro com um de seus jingles, junto aos que acompanhavam a caminhada e disse contar "dia e noite, noite e dia, para que em cada dia a gente possa estar na rua pedindo mais um voto, mais dez votos.”