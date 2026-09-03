fechar
Política | Notícia

A um mês da eleição, Raquel Lyra pede mobilização 100% dos apoiadores em caminhada no Recife

A candidata à reeleição percorreu ruas de Santo Amaro e ao lado de sua chapa disse estar "pronta para ser governadora de Pernambuco de novo"

Por Mariana de Sousa Publicado em 03/09/2026 às 22:02 | Atualizado em 03/09/2026 às 22:09
Raquel Lyra em caminhada no bairro de Santo Amaro.
Raquel Lyra em caminhada no bairro de Santo Amaro. - Foto: Yacy Ribeiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), realizou maus uma caminhada na noite desta quinta-feira (3), desta vez no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. A um mês do primeiro turno, Raquel pediu que os militantes buscassem eleitores indecisos e pessoas que ainda apoiam outros candidatos.

“Agora é mobilização 100%. Todo mundo na rua, o tempo inteiro, garantindo mais votos. Traz o indeciso para a gente. Traz quem está do lado de lá e não sabe porquê. Bora somar e multiplicar. Simbora que mainha disparou".

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Ao defender a continuidade da gestão, Raquel afirmou que Pernambuco estaria preparado para viver “os melhores quatro anos da sua história”.

“Comida no prato de quem tem fome e a gente está entregando. Pernambuco está pronto para viver os melhores quatro anos da sua história. E eu estou pronta para ser governadora de Pernambuco de novo", discursou.

Na mobilização, que teve início nas proximidades da Praça do Tacaruna, a governadora esteve acompanhada da vice na chapa, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP). Também participaram candidatos da base que disputam vagas nas eleições proporcionais.

Durante o percurso, Raquel cumprimentou, abraçou e tirou fotos com moradores e apoiadores, conversou com eleitores e entrou em casas e estabelecimentos comerciais para pedir votos e distribuir material de campanha. Carros de som e a militância que acompanhava a agenda cantavam os jingles da campanha da candidata.

Ao final da caminhada, Raquel discursou de cima de um carro e destacou ações realizadas pela gestão estadual, além de prometer ampliar as entregas caso seja reeleita.

“Eu quero agradecer o carinho a quem a gente chegou com o trabalho e com a ação. Estamos fazendo reforma do lar, estamos fazendo canal, construindo creche, construindo casa nova e o trabalho não para por aqui. Vocês sabem que quem começou um serviço como esse, é porque veio para fazer diferença. Já já novas casas, nova creche, água na torneira da casa do povo e o esgoto fora da rua onde o povo vive. Vai ter reforma de hospitais e a gente está entregando.”

 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Pedido de votos

A gestora ainda discursou pela mobilização dos apoiadores na sua chapa para a Casa Alta do Congresso Nacional. "Eu queria pedir um voto para os nossos senadores. Túlio Gadelha e Eduardo da Fonte. E é importante votar com deputados e deputadas que têm um compromisso com a gente, que queiram estar junto, para a gente poder andar para frente.”

A governadora encerrou o discurso puxando o coro com um de seus jingles, junto aos que acompanhavam a caminhada e disse contar "dia e noite, noite e dia, para que em cada dia a gente possa estar na rua pedindo mais um voto, mais dez votos.”

 

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Em debate no G1, candidatos ao Senado citam Lula e Raquel mas João só é lembrado no final
politica

Em debate no G1, candidatos ao Senado citam Lula e Raquel mas João só é lembrado no final

João Campos promete ampliar Hospital João Murilo e criar mais de 1,4 mil leitos em Pernambuco
Eleições 2026

João Campos promete ampliar Hospital João Murilo e criar mais de 1,4 mil leitos em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Mariana de Sousa

Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br