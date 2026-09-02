Raquel diz que grupo de João Campos "atrapalhou o tempo inteiro" seu governo
A governadora e candidata À reeleição apontou os adversários de travarem orçamento, empréstimos e projetos e diz que preferiu "cuidar do Estado"
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), criticou, nesta quarta-feira (2), o grupo político do prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), durante sabatina na Rádio Folha PE. Ao comentar a relação com o governo do presidente Lula (PT), a governadora de Pernambuco apontou que os dizem que pretendem fazer parceria com o presidente atuaram, ao longo de sua gestão, para dificultar ações do Estado.
“Quem tá dizendo hoje que vai fazer parceria com o presidente Lula atrapalhou o tempo inteiro, não queria que as coisas acontecessem aqui, travava as coisas acontecendo aqui. Ir para banco público para evitar que a gente pegasse empréstimo? Travar na Assembleia Legislativa projetos importantes, travar o orçamento. A quem serve travar o orçamento? A mim? A Pernambuco”, disse afirmando que as ações não prejudicaram sua gestão, mas o próprio Estado.
Raquel, no entanto, disse não pretender concentrar sua campanha em ataques aos adversário. “Agora, não subestime a inteligência de um povo. O povo é sábio. Eu não perdi tempo falando deles. Eu investi tempo cuidando do Estado, cortando o mato alto, arregaçando as mangas.”
Ao longo da entrevista, ela voltou a dizer que sua campanha é centrada em Pernambuco e rejeitou ser vinculada exclusivamente a Lula ou ao candidato Flávio Bolsonaro (PL).
“Nossa candidatura representa todas as cores partidárias. No arco-íris da bandeira de Pernambuco, claro, em todas elas. Eu me abracei com a bandeira de Pernambuco desde o começo, isso não era uma estratégia não”, disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Balanço do governo
A candidata à reeleição apresentou ações de sua gestão e voltou a defender o desempenho do governo estadual. Ao falar sobre a situação da saúde pública, Raquel citou as condições estruturais encontradas nas unidades estaduais ao assumir o governo e defendeu as reformas realizadas durante sua gestão.
Ao comentar quedas de parte do forro do Hospital da Restauração, a governadora atribuiu o problema à falta de manutenção ao longo dos anos e explicou que as intervenções precisam envolver outras estruturas do prédio.
“Caiu o forro, mas não caiu por minha causa. Caiu porque não fizeram manutenção por muito tempo. Quando a gente tira o forro para trocar, não troca só o forro, troca toda a tubulação, a rede elétrica, hidráulica e de gases.”
Na área de segurança pública, a governadora destacou a contratação de novos profissionais e falou da realização de um concurso público ainda este ano. “A gente vai fazer concurso público ainda este ano com 3,9 mil vagas. Nós não temos compromisso com o crime, nem com o erro. Mas presídio não dá voto. Mesmo assim, a gente está fazendo.”
Raquel também mencionou a ampliação da estrutura prisional e afirmou que o governo não pretende abrir mão do enfrentamento à criminalidade.
"O crime vai se isolando em Pernambuco. Não dá para ter escritório de crime dentro de presídio. E a gente corta na própria carne sim. Sim, não temos compromisso com crime nem com erro, muito pelo contrário, nós tamos aqui para enfrentá-lo".
Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo