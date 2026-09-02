Por 404 votos a 61, Câmara aprova indicação de Rodrigo Pacheco para ministro do TCU

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Indicação de Pacheco ao TCU foi aprovada pela Câmara nesta quarta-feira, com ampla maioria dos deputados

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A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 2, por 404 a 61, em votação secreta, a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU). Com isso, o ex-presidente do Congresso Nacional poderá assumir a vaga aberta na Corte de Contas com a renúncia do ministro Bruno Dantas.

Relator da indicação no plenário, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) destacou que a conduta de Pacheco "sempre foi pautada pela moderação, pela busca incansável pelo consenso e por um compromisso irredutível com o respeito às leis e à soberania das instituições democráticas".

"Por todo o exposto, fundamentado em uma biografia de inegável espírito público, compromisso cívico e comprovada lealdade à Constituição Federal, somos pela aprovação do nome do Senador Rodrigo Pacheco para compor o colegiado de Ministros do Tribunal de Contas da União", recomendou o tucano, em seu parecer.

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