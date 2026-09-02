fechar
Política | Notícia

Por 404 votos a 61, Câmara aprova indicação de Rodrigo Pacheco para ministro do TCU

Indicação de Pacheco ao TCU foi aprovada pela Câmara nesta quarta-feira, com ampla maioria dos deputados

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/09/2026 às 16:17
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados - REPRODUÇÃO/SITE/Câmara dos Deputados

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 2, por 404 a 61, em votação secreta, a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU). Com isso, o ex-presidente do Congresso Nacional poderá assumir a vaga aberta na Corte de Contas com a renúncia do ministro Bruno Dantas.

Relator da indicação no plenário, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) destacou que a conduta de Pacheco "sempre foi pautada pela moderação, pela busca incansável pelo consenso e por um compromisso irredutível com o respeito às leis e à soberania das instituições democráticas".

"Por todo o exposto, fundamentado em uma biografia de inegável espírito público, compromisso cívico e comprovada lealdade à Constituição Federal, somos pela aprovação do nome do Senador Rodrigo Pacheco para compor o colegiado de Ministros do Tribunal de Contas da União", recomendou o tucano, em seu parecer.

 Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

 

Leia também

Presidente da comissão mista sobre MP das blusinhas adia votação para terça-feira, 1º, às 10h
CONGRESSO NACIONAL

Presidente da comissão mista sobre MP das blusinhas adia votação para terça-feira, 1º, às 10h
A disputa por dinheiro e poder nas eleições para deputado em Pernambuco
Eleições 2026

A disputa por dinheiro e poder nas eleições para deputado em Pernambuco

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.