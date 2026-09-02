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Política | Notícia

PGR defende arquivamento de depoimento sobre suposta ameaça a Vorcaro

O depoimento de Vorcaro, que está preso, foi tomado semana passada por um juiz auxiliar do ministro do STF André Mendonça, mas sem a presença da PF

Por Agência Brasil Publicado em 02/09/2026 às 21:22
Procurador Geral da Rep&uacute;blica, Paulo Gonet, defende arquivamento de depoimento sobre suposta amea&ccedil;a a Vorcaro
Procurador Geral da República, Paulo Gonet, defende arquivamento de depoimento sobre suposta ameaça a Vorcaro - GUSTAVO MORENO/ STF

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu, nesta quarta-feira (2), o arquivamento do depoimento no qual o ex-banqueiro Daniel Vorcaro relatou ter sofrido "graves intimidações" durante as tratativas para obter um acordo de delação premiada.

O depoimento de Vorcaro, que está preso, foi tomado na semana passada por um juiz auxiliar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master, após requerimento da defesa.

No parecer enviado ao Supremo, a procuradoria disse que Vorcaro não apresentou provas das supostas ameaças.

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O ex-banqueiro busca retomar as tratativas para assinar um acordo de delação premiada, já rejeitado duas vezes pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os investigadores entenderam que o ex-banqueiro não apresentou novidades em relação ao material que já foi apreendido e não assumiu que cometeu crimes.

Alexandre de Moraes

Nesta terça-feira, a PGR defendeu a anulação do relatório da Polícia Federal que encontrou as mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Na manifestação enviada à Corte, o procurador-geral, Paulo Gonet, disse que Mendonça investigou Moraes ilegalmente ao determinar o aprofundamento da investigação sobre o caso Master para esmiuçar as conversas envolvendo Moraes e o ex-banqueiro.

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No entendimento do procurador, o aprofundamento da apuração só poderia ocorrer após autorização do plenário da Corte.

O caso deve ser analisado pelo plenário do STF. A data ainda não foi definida.

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