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Política | Notícia

Pesquisa Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro estão em empate técnico no segundo turno

Levantamento, o primeiro após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mostra petista à frente dos demais adversários testados

Por JC Publicado em 02/09/2026 às 10:54 | Atualizado em 02/09/2026 às 11:08
Imagem de Lula e Flávio Bolsonaro
Imagem de Lula e Flávio Bolsonaro - Divulgação

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2). Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto o candidato do PL registra 41%.

O levantamento, contratado pelo jornal O GLOBO e pela TV Globo, é o primeiro realizado pelo instituto após o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão em situação de empate técnico.

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Na comparação com a rodada anterior da Quaest, divulgada em 14 de agosto, a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro diminuiu. Na pesquisa anterior, o petista tinha vantagem de três pontos percentuais; agora, a diferença é de apenas um ponto.

Além do início do horário eleitoral gratuito e das inserções veiculadas ao longo da programação, os candidatos tiveram, nos últimos dias, momentos considerados estratégicos para a campanha, com destaque para as entrevistas concedidas à TV Globo.

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Lula venceria demais adversários

A pesquisa também testou Lula contra outros candidatos em eventuais cenários de segundo turno. O petista aparece numericamente à frente de todos os demais adversários incluídos no levantamento.

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Pela primeira vez, a Quaest simulou uma disputa entre Lula e o escritor Augusto Cury (Avante), que ganhou espaço nas últimas semanas e vem apresentando crescimento nas redes sociais e em pesquisas eleitorais. O presidente registra 40% das intenções de voto, contra 34% de Cury.

Contra Renan Santos (Missão), Lula marca 43%, enquanto o adversário tem 36%. Em uma eventual disputa com o governador Ronaldo Caiado (PSD), o presidente venceria por 42% a 37%.

O maior intervalo entre Lula e os adversários testados ocorre no cenário contra o governador Romeu Zema (Novo). O petista registra 44%, ante 33% do candidato.

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-07065/2026.

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