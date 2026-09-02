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Política | Notícia

Lula lidera pesquisa Quaest no 1º turno com 37%, contra 30% de Flávio Bolsonaro; Cury chega a 10%

Levantamento é o primeiro do instituto após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV e aponta avanço do candidato do Avante

Por JC Publicado em 02/09/2026 às 10:42
Candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026
Candidatos à Presidência da República nas eleições de 2026 - Colagem/Divulgação

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida pelo Palácio do Planalto no primeiro turno, com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2). O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 30%, enquanto o escritor Augusto Cury (Avante) registra 10% e se consolida numericamente na terceira posição.

O levantamento, contratado pelo jornal O GLOBO e pela Globo, é o primeiro divulgado pela Quaest após o início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, inaugurada na última semana.

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Os números se referem ao cenário que inclui o empresário Pablo Marçal (PRTB), cuja candidatura é questionada na Justiça Eleitoral após sua condenação à inelegibilidade por oito anos, em decorrência do uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha de 2024.

Neste cenário, Marçal aparece com 1% das intenções de voto. Renan Santos (Missão) registra 3%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) têm 1% cada. Samara Martins (UP) também aparece entre os nomes testados.

Eleitores que afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas somam 7%. Outros 11% se declararam indecisos.

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Crescimento de Cury

O principal movimento identificado pela pesquisa é o avanço de Augusto Cury. O candidato do Avante alcançou 10% das intenções de voto, oito pontos percentuais acima dos 2% registrados no levantamento divulgado pela Quaest em 14 de agosto.

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A comparação, no entanto, exige cautela. As pesquisas foram realizadas com listas diferentes de candidatos: no levantamento anterior, o nome testado pelo PRTB era Leonardo Avalanche, posteriormente substituído por Pablo Marçal.

Ainda assim, o desempenho de Cury reforça a percepção de crescimento do candidato, que também vem ampliando sua presença e alcance nas redes sociais. Com os 10%, ele supera numericamente os demais concorrentes e passa a ocupar isoladamente a terceira colocação na disputa.

No cenário sem Pablo Marçal, a disputa apresenta poucas alterações: Lula mantém os 37%, Flávio Bolsonaro registra 29% e Augusto Cury permanece com 10%.

Propaganda eleitoral e momentos decisivos

A nova rodada da Quaest foi realizada após o início do horário eleitoral gratuito e das inserções distribuídas ao longo da programação de rádio e televisão, em um momento considerado estratégico para as campanhas.

Nos últimos dias, os candidatos também participaram de eventos e entrevistas que passaram a concentrar atenção na disputa, entre eles as sabatinas e entrevistas concedidas à TV Globo.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-07065/2026.

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