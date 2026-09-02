Ivan Moraes defende mudança no modelo de desenvolvimento do estado em sabatina da Fiepe
O candidato ao governo reforçou a defesa do desenvolvimento "de baixo pra cima" como meio de reduzir as desigualdades sociais em Pernambuco
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O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) participou, na tarde desta quarta-feira (2), da sabatina promovida pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe). Na atividade, defendeu políticas de geração de emprego, distribuição de renda, desenvolvimento do setor produtivo e contratação por inovação.
Ivan destacou o desejo de ser governador para desenvolver estratégias de desenvolvimento socioeconômico baseadas no fortalecimento da economia local e na interiorização dos investimentos públicos.
O candidato criticou a concessão discricionária de isenção fiscal - mais especificamente a alíquota do ISS para empresas de apostas esportivas (bets) - por parte da Prefeitura do Recife. Segundo ele, a medida levou à renúncia de mais de R$ 100 milhões já no primeiro ano, sem trazer benefício algum para o erário, nem para a população.
Como alternativa, defendeu que o governo estadual utilize o próprio poder de compra para fortalecer empresas pernambucanas, estimulando o fortalecimento da economia local.
Ivan também falou sobre ampliar a formação técnica e tecnológica por todo o território do estado. Ele citou a criação de uma unidade do Porto Digital em Caruaru como referência para a criação de novos polos e iniciativas voltadas a diferentes setores da economia pernambucana.
O candidato afirmou que Pernambuco precisa se antecipar às transformações do mercado de trabalho, investindo em acesso à internet de qualidade e na formação de profissionais.
"Eu acho que esse tipo de indutor pode e deve ser usado pelo Estado no momento de investir nessas cadeias produtivas, porque é imprescindível para a nossa sociedade que haja mais mulheres em posições de comando, seja na política, seja na indústria, seja no comércio, seja na tecnologia", declarou.
A conclusão do trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina também foi tema da sabatina. Ivan reconheceu que a execução da obra é responsabilidade do governo federal, mas defendeu a obrigação do governo de Pernambuco ser protagonista no processo de garantir que a obra se concretize e propôs uma articulação entre Pernambuco, o governo federal e a FIEPE.
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"O desenvolvimento econômico que a gente precisa para o nosso estado não pode ser à custa da vida nem da moradia das pessoas que estão no caminho. Isso é muito importante, assim como também a gente não pode negligenciar qualquer tipo de impacto ambiental que possa advir da Transnordestina", ressaltou.