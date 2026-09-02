Frente Popular entrega à Justiça vídeo de colagem de cartazes contra João Campos e pede investigação
Vídeo gravado no Bairro do Recife foi anexado a uma AIJE; coligação pede identificação dos responsáveis e apuração da origem dos cartazes
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Frente Popular de Pernambuco, coligação do candidato ao Governo João Campos (PSB), entregou à Justiça Eleitoral, nesta quarta-feira (2), um vídeo que registra a colagem de cartazes apócrifos contra o socialista no Bairro do Recife.
A gravação foi anexada a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) já movida pela coligação e é apresentada como novo elemento. A coligação pede a identificação dos responsáveis pela instalação do material e apurar sua origem.
As imagens foram registradas por uma câmera de videomonitoramento na madrugada de 1º de agosto, dia em que João teve a candidatura ao Governo de Pernambuco oficializada em convenção partidária. Segundo a Frente Popular, pessoas aparecem afixando cartazes contra o candidato em um poste na Travessa Tiradentes, na região central do Recife.
A coligação pede que a Justiça determine diligências para identificar quem aparece no vídeo e apurar se houve responsáveis pela produção, distribuição e financiamento dos impressos.
Coligação diz que vídeo pode ajudar a rastrear origem dos cartazes
No pedido encaminhado à Justiça, os advogados da Frente Popular afirmam que a gravação abre uma nova possibilidade de investigação sobre a circulação do material.
“O que surge agora é uma nova e relevante porta de entrada probatória para que se descubra aquilo que, desde o primeiro momento, a coligação pediu que fosse investigado: quem estava por trás da produção, distribuição, financiamento e instalação massiva dessa propaganda negativa”, diz trecho da petição divulgado pela campanha.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os próprios advogados ressaltam, no entanto, que o vídeo, isoladamente, não permite identificar quem teria determinado ou financiado a produção dos cartazes.
Segundo a manifestação, o objetivo é usar as imagens como ponto de partida para localizar os responsáveis pela colagem e, a partir deles, buscar informações sobre quem forneceu os impressos, quais locais receberam o material, onde os cartazes foram produzidos e como os custos da operação foram pagos.
A Frente Popular sustenta que as imagens mostram uma atuação coordenada durante o período noturno e defende que a identificação das pessoas presentes no local é uma providência necessária para o avanço das apurações.
A coligação também pediu diligências técnicas e participação da Polícia Federal (PF) na apuração.
Vídeo é anexado a AIJE contra Raquel e Priscila
O material foi juntado à AIJE apresentada pela Frente Popular na última quinta-feira (27), que tem entre os investigados a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) e a vice-governadora Priscila Krause (PSD).
Na ação, a coligação de João acusa a chapa de Raquel de possíveis abusos de poder político e econômico durante o período eleitoral e pede que diferentes episódios sejam investigados.
Entre os pontos citados estão uma suposta estrutura de páginas e perfis destinada a produzir ataques contra João Campos nas redes sociais, os gastos do Governo de Pernambuco com publicidade e eventuais pagamentos relacionados a integrantes dessa rede.
A ação também menciona o uso de ônibus oficiais para o transporte de pessoas à convenção de Raquel Lyra, realizada no Recife, além do uso de uma aeronave do Governo do Estado em agendas que a Frente Popular afirma terem caráter político-partidário.
As acusações fazem parte da argumentação apresentada pela coligação e ainda dependem de apuração e análise da Justiça Eleitoral.