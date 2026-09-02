Frente Popular entrega à Justiça vídeo de colagem de cartazes contra João Campos e pede investigação

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Vídeo gravado no Bairro do Recife foi anexado a uma AIJE; coligação pede identificação dos responsáveis e apuração da origem dos cartazes

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A Frente Popular de Pernambuco, coligação do candidato ao Governo João Campos (PSB), entregou à Justiça Eleitoral, nesta quarta-feira (2), um vídeo que registra a colagem de cartazes apócrifos contra o socialista no Bairro do Recife.

A gravação foi anexada a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) já movida pela coligação e é apresentada como novo elemento. A coligação pede a identificação dos responsáveis pela instalação do material e apurar sua origem.

As imagens foram registradas por uma câmera de videomonitoramento na madrugada de 1º de agosto, dia em que João teve a candidatura ao Governo de Pernambuco oficializada em convenção partidária. Segundo a Frente Popular, pessoas aparecem afixando cartazes contra o candidato em um poste na Travessa Tiradentes, na região central do Recife.

A coligação pede que a Justiça determine diligências para identificar quem aparece no vídeo e apurar se houve responsáveis pela produção, distribuição e financiamento dos impressos.

Coligação diz que vídeo pode ajudar a rastrear origem dos cartazes

No pedido encaminhado à Justiça, os advogados da Frente Popular afirmam que a gravação abre uma nova possibilidade de investigação sobre a circulação do material.

“O que surge agora é uma nova e relevante porta de entrada probatória para que se descubra aquilo que, desde o primeiro momento, a coligação pediu que fosse investigado: quem estava por trás da produção, distribuição, financiamento e instalação massiva dessa propaganda negativa”, diz trecho da petição divulgado pela campanha.

Os próprios advogados ressaltam, no entanto, que o vídeo, isoladamente, não permite identificar quem teria determinado ou financiado a produção dos cartazes.

Segundo a manifestação, o objetivo é usar as imagens como ponto de partida para localizar os responsáveis pela colagem e, a partir deles, buscar informações sobre quem forneceu os impressos, quais locais receberam o material, onde os cartazes foram produzidos e como os custos da operação foram pagos.

A Frente Popular sustenta que as imagens mostram uma atuação coordenada durante o período noturno e defende que a identificação das pessoas presentes no local é uma providência necessária para o avanço das apurações.

A coligação também pediu diligências técnicas e participação da Polícia Federal (PF) na apuração.

Vídeo é anexado a AIJE contra Raquel e Priscila

O material foi juntado à AIJE apresentada pela Frente Popular na última quinta-feira (27), que tem entre os investigados a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) e a vice-governadora Priscila Krause (PSD).

Na ação, a coligação de João acusa a chapa de Raquel de possíveis abusos de poder político e econômico durante o período eleitoral e pede que diferentes episódios sejam investigados.

Entre os pontos citados estão uma suposta estrutura de páginas e perfis destinada a produzir ataques contra João Campos nas redes sociais, os gastos do Governo de Pernambuco com publicidade e eventuais pagamentos relacionados a integrantes dessa rede.

A ação também menciona o uso de ônibus oficiais para o transporte de pessoas à convenção de Raquel Lyra, realizada no Recife, além do uso de uma aeronave do Governo do Estado em agendas que a Frente Popular afirma terem caráter político-partidário.

As acusações fazem parte da argumentação apresentada pela coligação e ainda dependem de apuração e análise da Justiça Eleitoral.