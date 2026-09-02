Em ato no Recife, Raquel promete "maior vitória política que Pernambuco já viu"

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Raquel Lyra encerra agenda da noite com caminhada no bairro do Ipsep, no Recife, ao lado de Priscila Krause e candidatos ao Senado

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) cumpriu a última agenda da noite em uma caminhada no bairro do Ipsep, na cidade do Recife, nesta quarta-feira (02). Durante o ato, Raquel esteve acompanhada pela vice na chapa, Priscila Krause (PSD), e pelos candidatos ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

Percorrendo a principal via do bairro, a governadora cumprimentou moradores, comerciantes e motoristas que passavam pelo local.

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Em meio ao evento, coletivos estavam tentando se locomover em meio ao público que a acompanhava. Ela pediu para que as pessoas abrissem o caminho e aproveitou para destacar a garantia de mais direitos para os motoristas rodoviários.

"Plano de saúde para todos os motoristas da região metropolitana, isso já é garantido. Aumento do vale-alimentação para os motoristas, já garantido. Essa galera que leva todo mundo de casa para o trabalho e do trabalho para casa, nosso respeito, e nosso carinho", reafirmou.

Raquel Lyra (PSD), candidata ao governo de Pernambuco - Miva Filho/Divulgação

Raquel falou sobre os desafios da campanha e reforçou a confiança na reeleição: "Vocês têm visto que querem desviar a gente do nosso foco. Ninguém desvia, não. Mainha enverga, mas não quebra. A gente veio aqui fazer história e vamos construir a maior vitória política que Pernambuco já viu".

Em coletiva ao final do ato, Priscila Krause foi perguntada sobre os ataques que a chapa majoritária vem recebendo partindo dos principais adversários na campanha e ela ressaltou a ação realizada por meios legais.

"A justiça já tá cuidando desse assunto, de todas essas coisas. Agora, eu já disse e vou repetir, fui perguntada uma vez se achava que por conta de uma decisão do TRE suspendendo vídeos de fake news, se os ataques iam parar. E não vão, não vão parar porque a gente sabe como funciona o outro lado", declarou.

Também participaram da caminhada o candidato a senador Mendonça Filho (PL), o ex-prefeito de Petrolina e candidato a deputado federal, Miguel Coelho (UB); Nanda Chagas (PSD), também candidata a deputada federal, bem como os candidatos a deputado estadual, Jarbas Filho (PSD), Carlos Braga (PSD), Ni do Badoque (PSD), Renato Antunes (NOVO), Negra Linda (PSD) e Odete Carneiro (PSD).