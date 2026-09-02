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Política | Notícia

Em ato no Recife, Raquel promete "maior vitória política que Pernambuco já viu"

Raquel Lyra encerra agenda da noite com caminhada no bairro do Ipsep, no Recife, ao lado de Priscila Krause e candidatos ao Senado

Por Alice Lins Publicado em 02/09/2026 às 21:12
Raquel Lyra (PSD), governadora e candidata à reeleição
Raquel Lyra (PSD), governadora e candidata à reeleição - Alice Lins/JC

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) cumpriu a última agenda da noite em uma caminhada no bairro do Ipsep, na cidade do Recife, nesta quarta-feira (02). Durante o ato, Raquel esteve acompanhada pela vice na chapa, Priscila Krause (PSD), e pelos candidatos ao Senado, Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

Percorrendo a principal via do bairro, a governadora cumprimentou moradores, comerciantes e motoristas que passavam pelo local.

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Em meio ao evento, coletivos estavam tentando se locomover em meio ao público que a acompanhava. Ela pediu para que as pessoas abrissem o caminho e aproveitou para destacar a garantia de mais direitos para os motoristas rodoviários.

"Plano de saúde para todos os motoristas da região metropolitana, isso já é garantido. Aumento do vale-alimentação para os motoristas, já garantido. Essa galera que leva todo mundo de casa para o trabalho e do trabalho para casa, nosso respeito, e nosso carinho", reafirmou.

Miva Filho/Divulgação
Raquel Lyra (PSD), candidata ao governo de Pernambuco - Miva Filho/Divulgação

Raquel falou sobre os desafios da campanha e reforçou a confiança na reeleição: "Vocês têm visto que querem desviar a gente do nosso foco. Ninguém desvia, não. Mainha enverga, mas não quebra. A gente veio aqui fazer história e vamos construir a maior vitória política que Pernambuco já viu".

Em coletiva ao final do ato, Priscila Krause foi perguntada sobre os ataques que a chapa majoritária vem recebendo partindo dos principais adversários na campanha e ela ressaltou a ação realizada por meios legais.

"A justiça já tá cuidando desse assunto, de todas essas coisas. Agora, eu já disse e vou repetir, fui perguntada uma vez se achava que por conta de uma decisão do TRE suspendendo vídeos de fake news, se os ataques iam parar. E não vão, não vão parar porque a gente sabe como funciona o outro lado", declarou.

Também participaram da caminhada o candidato a senador Mendonça Filho (PL), o ex-prefeito de Petrolina e candidato a deputado federal, Miguel Coelho (UB); Nanda Chagas (PSD), também candidata a deputada federal, bem como os candidatos a deputado estadual, Jarbas Filho (PSD), Carlos Braga (PSD), Ni do Badoque (PSD), Renato Antunes (NOVO), Negra Linda (PSD) e Odete Carneiro (PSD).

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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