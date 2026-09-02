Confiança não será recuperada com silêncio e corporativismo, diz Tarcísio sobre Moraes

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Tarcísio cobra investigação sobre Moraes e diz que crise envolvendo o STF ameaça a confiança nas instituições

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira, 2, que o Supremo Tribunal Federal (STF) está "sob suspeição" e defendeu transparência, investigação e eventual responsabilização diante das revelações envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

"A confiança nas instituições não vai ser recuperada nem com silêncio, nem com corporativismo. A confiança nas instituições vai ser recuperada com transparência, com investigação séria e com responsabilização", declarou em coletiva de imprensa após vistoria às obras de extensão da Linha 2-Verde do Metrô, na zona leste da capital paulista.

O governador comentava uma mensagem na qual Vorcaro afirmou que Moraes havia se incomodado com o destaque que Tarcísio teria durante a segunda edição do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, realizada em Londres, em 2025. O banqueiro enviou o relato a uma assessora responsável pela programação do encontro.

Tarcísio disse que não recebeu um convite oficial e que não participaria do evento. Em seguida, ampliou as críticas ao STF e citou uma frase atribuída à ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher sobre a relação entre liberdade e Estado Democrático de Direito.

"Para a gente garantir o Estado Democrático de Direito, para garantir a liberdade, nós precisamos de instituições que funcionem", afirmou. "Se você não puder confiar no Judiciário, se não puder confiar na Corte máxima do País, você tem uma fissura na institucionalidade, uma fissura no Estado Democrático de Direito, que é inaceitável."

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