Caiado critica Moraes por novos desdobramentos do Master: 'fora de qualquer limite aceitável'

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Caiado pede afastamento de Moraes do STF e defende abertura de processo de cassação pelo Senado diante das denúncias

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O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) reagiu aos novos desdobramentos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua suposta relação com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Em sabatina para a Rádio Metropolitana 90,5 FM e TV Atalaia (SE), o presidenciável afirmou que "o que se espera neste momento é o afastamento imediato dele da Corte Suprema e a partir daí, ele responderá perante a Justiça". Caiado defendeu que o segundo passo será o Senado Federal, conforme as regras constitucionais, abra o processo de cassação do ministro. "Assim, não seria apenas o seu afastamento pelo Supremo, mas seria o início de, do processo de exclusão definitiva dos quadros do Supremo Tribunal Federal", afirmou.

"Isso é de uma gravidade fora de qualquer limite aceitável e possível à permanência do ministro Alexandre de Moraes nos quadros do Supremo Tribunal Federal", disse.

O candidato afirmou, também, que o Supremo quebre o sigilo não apenas do caso do Banco Master, mas que também estenda isso aos aposentados no caso do escândalo do INSS. "A democracia não pode ser traída", disse. Ele defendeu que o cidadão, principalmente em um ano de eleição, deve saber quem está envolvido em escândalos.

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