André Mendonça confirma encontro com dono do Banco Master, mas nega ter tratado de banco e BC
Ministro do STF recebeu Vorcaro em instituto em São Paulo no início de 2025; encontro teria sido intermediado pelo deputado Cezinha de Madureira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou que se reuniu com Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, no início de 2025. Segundo o magistrado, o encontro ocorreu em São Paulo, na sede de um instituto educacional mantido por ele, e teve duração estimada entre 20 e 30 minutos. Mendonça afirmou, porém, que não tratou com o banqueiro sobre o Banco Master nem sobre o Banco Central.
A reunião foi revelada nesta quarta-feira (2) pelo site ICL Notícias e confirmada pelo próprio ministro em entrevista à Coluna do Estadão. De acordo com Mendonça, o assunto discutido foi a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976, processo em tramitação no STF relacionado ao pagamento de precatórios da Agroindustrial Tabu, empresa do setor sucroalcooleiro.
Processo já estava no STF antes da reunião
A disputa mencionada por Mendonça já estava sob análise da Corte quando ele recebeu Vorcaro. Em 2024, o caso era relatado pelo então presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e registrava placar de 6 a 0 favorável à tese em julgamento. A análise foi interrompida em novembro daquele ano, quando o ministro Alexandre de Moraes pediu vista.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O julgamento só voltou a avançar em fevereiro de 2026, após a devolução dos autos por Moraes. Nesse intervalo, Vorcaro já havia sido preso pela primeira vez. O Banco Master passou a recorrer aos precatórios depois que o Banco Central restringiu o uso da garantia oferecida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Mendonça relatou que, depois da conversa com o banqueiro, orientou que o advogado responsável pelo processo procurasse seu gabinete no Supremo. Em seguida, recebeu Wilson Ramalho Cavalcante Neto, que apresentou um memorial técnico com argumentos relacionados à ação.
Reunião teve intermediação de advogado e deputado
Segundo o relato publicado pelo ICL Notícias, a aproximação entre Vorcaro e Mendonça foi construída ao longo de algumas semanas. A articulação teria envolvido o advogado Ciro Rocha Soares e o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP).
O próprio Mendonça confirmou a participação do parlamentar na marcação do encontro. De acordo com o ministro, o pedido partiu de pessoas próximas à Igreja Batista da Lagoinha, instituição religiosa à qual ele pertence.
Ainda conforme o ICL Notícias, mensagens e áudios extraídos do celular de Vorcaro registram tratativas para viabilizar o encontro com Mendonça.
Ministro também relata contatos com advogados
Ao falar sobre sua relação com pessoas ligadas ao caso, Mendonça mencionou ainda o advogado Ciro Batelli. O ministro afirmou que já se encontrou com ele em outras ocasiões, mas disse não se recordar de ter discutido com o advogado assuntos relacionados ao Banco Master ou ao Banco Central antes de as investigações chegarem formalmente ao STF.
Depois que o caso passou a tramitar na Corte, entretanto, Mendonça confirmou ter conversado com Batelli sobre o tema nas dependências do Supremo.
A confirmação da reunião com Vorcaro ocorreu um dia depois de Mendonça retirar o sigilo de um relatório da Polícia Federal que aponta suspeitas de ligações impróprias entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro. A existência desse documento havia sido revelada pelo Estadão.