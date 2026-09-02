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Alcolumbre sai em defesa de Moraes e cita envolvimento de Flávio Bolsonaro com Vorcaro

Em discurso em sessão, o presidente do Senado disparou que "Todo mundo esqueceu que pediram R$ 130 milhões para a mesma pessoa para fazer um filme"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/09/2026 às 20:57
Davi Alcolumbre sai em defesa de Moraes e cita envolvimento de Flávio Bolsonaro com Vorcaro
Davi Alcolumbre sai em defesa de Moraes e cita envolvimento de Flávio Bolsonaro com Vorcaro - Carlos Moura / Agência Senado

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Cobrado pela oposição para abrir processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), saiu em defesa do magistrado.

A reação veio após os senadores Carlos Viana (PSD-MG) e Carlos Portinho (PL-RJ) questionarem Alcolumbre sobre o acúmulo de pedidos de impeachment contra Moraes.

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Em pronunciamento durante a sessão do Senado, Alcolumbre disse que vem sendo criticado nos últimos dias e que, no momento certo vai se manifestar. Mas adiantou um comentário sobre as acusações que estão sendo feitas a Moraes, que apareceu em conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

"Todo mundo esqueceu que pediram R$ 130 milhões para a mesma pessoa para fazer um filme. Agora o culpado é só o ministro Alexandre de Moraes", disse Alcolumbre.

A declaração do presidente do Senado é uma referência ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato do PL à presidência da República, e que também teve conversas com Vorcaro divulgadas pela imprensa. Um áudio registra quando o senador pediu a Vorcaro para destinar recursos para a produção do filme Dark Horse, que retrata a carreira política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesta semana, o Estadão revelou conteúdo de um relatório da Polícia Federal mostrando as mensagens que Vorcaro trocou com Moraes. Nas conversas, o banqueiro pedia auxílio do magistrado sobre as investigações e processos que tramitavam contra ele o Master. Após a divulgação das mensagens, a oposição retomou a pressão para aprovar de impeachment do ministro do STF.

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O relatório cita ainda conversas de Vorcaro com o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Intermediadas por um advogado, as mensagens tratam, por exemplo, de viagem de Gonet a Londres para um evento patrocinado pelo Master.

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