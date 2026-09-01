Vorcaro fez mais um pagamento para o filme 'Dark Horse', diz revista
A Piauí obteve relatório do Coaf mostrando que, em setembro de 2025, houve mais um pagamento de US$ 1,6 milhão do dono do Master ao fundo Havengate
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O banqueiro Daniel Vorcaro fez mais um pagamento para financiar o filme Dark Horse além do que o senador e candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, havia admitido. Em maio, quando o portal Intercept Brasil revelou o financiamento da produção pelo dono do Banco Master, Flávio alegou em entrevista à GloboNews que a última parcela paga pelo banqueiro havia sido em maio de 2025.
A revista Piauí, porém, obteve um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostrando que, em setembro de 2025, houve mais um pagamento, de US$ 1,6 milhão, do dono do Master ao fundo Havengate, que era responsável por administrar o dinheiro antes de repassá-lo à produção do filme inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
PRODUTORA
Flávio afirmou ontem que as informações reveladas pela piauí sobre um novo repasse feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse devem ser tratadas pela produtora, não por ele. "Essas informações não tenho como saber, porque não trato disso. Tem que perguntar para a produtora. Eu sabia que ele (Vorcaro) é investidor, mas não tinha como falar. A resposta tem que perguntar para a produtora", disse o candidato a jornalistas, ao chegar ao Senado, onde presidiria uma sessão da Comissão de Segurança Pública.
O pagamento adicional teria sido feito oito dias depois de Flávio cobrar Vorcaro parcelas atrasadas por mensagem de texto.
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O valor extra eleva de US$ 10,6 milhões para US$ 12,3 milhões o total efetivamente pago por Vorcaro ao projeto do Dark Horse, com evidências de um possível pagamento adicional em outubro de 2025. Inicialmente, Flávio havia pedido US$ 21 milhões (cerca de R$ 134 milhões) para o banqueiro.
Ao comentar as questões envolvendo o filme, Flávio mudou o assunto para o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O candidato afirmou que o magistrado deveria renunciar ao cargo em razão de sua relação profissional anterior com Vorcaro. "O Alexandre de Moraes tinha que renunciar ao Supremo Tribunal Federal. Não tem menor condição dele continuar sendo ministro do Supremo."
VISITA
Flávio disse que vai aproveitar uma agenda no Paraná para visitar Filipe Martins, ex-assessor especial da Presidência da República para questões internacionais no governo Bolsonaro. Ele cumpre prisão por envolvimento na trama golpista. "(Vou) fazer uma visita de cortesia para ele. Mais uma vítima dessa perseguição que foi iniciada aqui com o 8 de Janeiro."
Questionado sobre a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Dias Toffoli de suspender a campanha eleitoral de Renan Santos (Missão) por irregularidade no cadastro das redes sociais do candidato, o candidato do PL criticou ambos os lados. "A gente está sentindo na pele uma censura há muito mais tempo e ninguém fala nada. Inclusive ele, o Renan Santos, foi muito a favor da perseguição que o Moraes fez com o presidente Bolsonaro. Mas sou contra a censura", disse Flávio.