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Política | Notícia

Tarcísio de Freitas diz ser 'grave' revelação sobre Moraes e defende investigação rigorosa

O governador de São Paulo e candidato à reeleição afirma que situação envolvendo o ministro precisa ser investigada: "tem que ser passado a limpo"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 01/09/2026 às 16:40
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Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diz ser 'grave' revelação sobre Alexandre de Moraes e defende investigação rigorosa - Marcelo Camargo/Agência Brasil

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O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou nesta terça-feira, 1º, como "grave" a revelação do Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), editou a última versão de um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o escritório de advocacia de sua mulher, Viviane Barci de Moraes, e o Banco Master. Tarcísio defendeu uma "apuração rigorosa" do caso.

"É grave o que está aparecendo, o que o Estadão revela. Entendo que isso tem que ser investigado. Existem inquéritos que estão aí com o ministro André Mendonça, e tudo isso tem que ser passado a limpo, tem que ficar às claras", afirmou o governador após ser questionado pelo Broadcast Político.

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"Aquilo que a gente espera, como sociedade, é uma apuração rigorosa", acrescentou Tarcísio, durante visita ao Novo Hospital da Lapa, antigo Hospital Sorocabana, na zona oeste da capital paulista. O governador foi acompanhado pelo prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB).

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Metadados do documento extraído do celular do banqueiro Daniel Vorcaro mostram que Moraes foi responsável por editar a última versão do contrato de prestação de serviços advocatícios entre o escritório Barci de Moraes e o Banco Master.

O escritório Barci de Moraes confirmou que o ministro acessou e editou o documento. Segundo a banca, o setor de compliance pediu a Moraes informações sobre possíveis impedimentos legais à contratação do escritório pelo banco. A defesa de Vorcaro não se manifestou.

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