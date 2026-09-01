Sabatina SJCC: Paulo Rubem chama voto em Lula de "vacina" e rejeita impeachment de ministros do STF

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Candidato criticou autonomia do Banco Central, defendeu fim da reeleição e disse que João Campos e Raquel Lyra são "mais parecidos do que diferentes"

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O candidato ao Senado Paulo Rubem Santiago (Rede) afirmou, nesta terça-feira (1º), que votará no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como uma “vacina” contra o retorno do bolsonarismo ao poder. Durante sabatina da Rádio Jornal, ele também rejeitou a existência, atualmente, de motivos para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu o fim da reeleição e criticou a ampliação da autonomia do Banco Central.

Paulo Rubem foi o último entrevistado da série de sabatinas promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os candidatos ao Senado por Pernambuco. A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Igor Maciel e Romoaldo de Souza, no programa Passando a Limpo.

Integrante da chapa de Ivan Moraes (PSOL) ao Governo de Pernambuco, Paulo Rubem apoia Lula mesmo com o presidente aliado, no Estado, a adversários do candidato da Federação Rede-PSOL na disputa pelo Senado.

“Eu tenho dito que o voto no presidente Lula, para mim, é o voto vacina. O voto vacina é o voto que vai permitir ao Brasil ficar quatro anos sem o retorno do bolsonarismo, da direita, da extrema direita”, afirmou.

Questionado se a defesa do voto em Lula para impedir a volta da direita não reforça a polarização nacional, Paulo Rubem afirmou que se trata de uma “vacina para o país” e citou como legado dos governos petistas a expansão das universidades e dos institutos federais.

Ex-filiado ao PT, ele também reconheceu dificuldades da esquerda em formar novas lideranças nacionais.

“O Partido dos Trabalhadores é o maior partido do campo democrático e popular. É uma referência nacional e internacional. Mas, como toda força política, tem suas contradições”, disse.

“Mais parecidos do que diferentes”

Apesar do apoio a Lula, Paulo Rubem buscou se diferenciar do palanque apoiado pelo presidente em Pernambuco. O candidato ao Senado afirmou que nem João Campos nem a governadora Raquel Lyra (PSD) representam o projeto defendido pela Federação PSOL-Rede.

“Nenhuma das duas candidaturas postas nessa polarização que existe nos representa. São muito mais parecidos do que diferentes”, declarou.

Segundo Paulo Rubem, Ivan Moraes representa a candidatura de esquerda na disputa pelo Governo do Estado. Ao justificar a diferença que vê entre os projetos, o candidato criticou políticas de privatização e citou a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Pernambuco.

Para ele, alianças eleitorais não podem ser o único critério para definir o campo político de uma candidatura.

“A prática é o critério da verdade”, afirmou.

Fim da reeleição

Paulo Rubem também se declarou favorável ao fim da reeleição para cargos do Executivo. O tema surgiu quando o candidato foi questionado sobre propostas para estabelecer mandatos com duração determinada para ministros do Supremo Tribunal Federal.

Para ele, uma eventual discussão sobre limitação de mandatos não deveria ficar restrita ao Judiciário e precisaria alcançar também a representação política.

“Por que isso valeria para o STF e não vale para o Congresso? Quer discutir mandato? Vamos discutir uma regra geral para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador”, afirmou.

“A reeleição cria uma máquina administrativa que desequilibra o processo”, complementou.

Paulo Rubem associou a adoção da reeleição no Brasil ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e criticou a forma como a mudança foi aprovada no Congresso. Segundo ele, a alteração ocorreu “a toque de caixa” e sem uma avaliação mais ampla dos efeitos administrativos e políticos do instituto.

Impeachment no STF

O candidato também rejeitou a existência, atualmente, de motivos para a abertura de processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal.

Questionado diretamente se vê razões para afastar algum integrante da Corte, Paulo Rubem respondeu: “De jeito nenhum”.

“Numa democracia, tudo pode ser debatido, tudo tem que ser transparente. Mas essa não é uma pauta da maioria do povo brasileiro, nem do mundo jurídico”, afirmou.

Ele ponderou, porém, que integrantes do Judiciário devem ser investigados diante de eventuais indícios de desvios, assim como ocupantes de outros cargos públicos.

Paulo Rubem também criticou parlamentares que defendem o impeachment de ministros do STF e, segundo ele, ao mesmo tempo apoiam medidas destinadas a ampliar proteções a deputados e senadores.

Para o candidato, questões como segurança pública, violência contra mulheres, crianças e idosos e a política econômica deveriam ocupar espaço maior na agenda do Senado.

Autonomia do Banco Central

Outro ponto abordado durante a sabatina foi a proposta de ampliar a autonomia financeira e administrativa do Banco Central. Paulo Rubem rejeitou tanto essa possibilidade quanto a subordinação da autoridade monetária ao Palácio do Planalto.

“Nem uma coisa nem outra. A proposta de autonomia do Banco Central não tem nenhum fundamento macroeconômico, nenhum fundamento jurídico. Ela é o sequestro da política monetária”, afirmou.

O candidato defendeu que o Banco Central tenha entre seus objetivos, além da estabilidade da moeda e do controle da inflação, o crescimento econômico e a geração de empregos.

Paulo Rubem lembrou ter apresentado, quando deputado federal, uma proposta para estabelecer um mandato triplo para a autoridade monetária.

Na avaliação dele, a política monetária brasileira concentra excessivamente o combate à inflação na elevação dos juros e na restrição ao crédito.

Planejamento, ciência e tecnologia

Professor universitário e pesquisador, Paulo Rubem colocou planejamento, ciência e tecnologia entre as prioridades de uma eventual atuação no Senado.

Ele defendeu mudanças nas regras fiscais para retirar saúde, educação, ciência e tecnologia de restrições à aplicação de recursos públicos e afirmou que pretende buscar vagas nas comissões de Ciência e Tecnologia, Assuntos Econômicos e Educação.

“Um país que quer ter soberania não faz discurso. Ele pratica ciência e tecnologia”, afirmou.

Ao tratar de Pernambuco, Paulo Rubem criticou o enfraquecimento, ao longo dos anos, de estruturas estaduais responsáveis pelo planejamento e pela produção de dados.

“Pernambuco parou no tempo quando desmontou todos os órgãos de planejamento, todos os órgãos de investigação, para pensar um projeto de desenvolvimento”, disse.

O candidato defendeu a recuperação da capacidade de planejamento do Estado, maior combate à sonegação fiscal e o fortalecimento de instituições como Sudene, IBGE, Ipea, universidades e centros públicos de pesquisa.



