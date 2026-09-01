Raquel Lyra diz que há "muito gesto de violência e de agressão" durante caminhada em Jaboatão

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A candidata à reeleição afirmou que agosto foi o mês mais seguro da história de Pernambuco e projetou novos investimentos em Pernambuco

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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), afirmou que irá responder a eventuais ataques políticos durante a campanha com “amor e trabalho”. A declaração se deu durante discurso em uma caminhada realizada em Jaboatão Centro, na Região Metropolitana do Recife, nesta terça-feira (1º).

“Tem muito gesto de violência e de agressão. Nós responderemos com amor e com trabalho e com a maior vitória política que Pernambuco já viu”, declarou Raquel.

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A governadora iniciou a agenda com uma concentração na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro. Ao lado da vice na chapa, Priscila Krause, dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP), além de aliados e militantes, ela percorreu as ruas do centro comercial do município.

Durante o percurso, Raquel cumprimentou moradores, conversou com trabalhadores, entrou em estabelecimentos comerciais e fez panfletagem de campanha. A caminhada também contou com a presença do prefeito Mano Medeiros e de candidatos a deputado estadual e federal que apoiam a candidatura à reeleição.

Durante o discurso, a governadora também destacou os resultados da segurança pública no Estado. Segundo Raquel, agosto foi o mês mais seguro da história de Pernambuco. “Fechamos o mês de agosto como o mês mais seguro da nossa história e a gente quer mais. Vem concurso das polícias por aí”, afirmou.

Raquel também citou investimentos realizados em Jaboatão dos Guararapes durante sua gestão. Entre as ações mencionadas estão a retomada das obras da Barragem Engenho Pereira, a entrega de uma obra de contenção de encostas em Jardim Monte Verde, além de duas creches, pavimentação e outras intervenções.

Ao falar sobre a continuidade do governo, a candidata projetou um novo ciclo de investimentos para o município e para o Estado. “Os próximos quatro anos serão os melhores anos da história de Jaboatão e os melhores anos da história de Pernambuco. Eu estou pronta para continuar liderando esse Estado”, declarou.

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