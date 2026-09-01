PGR pede anulação de investigação sobre conversas de Moraes e Vorcaro
Na manifestação enviada à Corte, Paulo Gonet disse que o relator do caso, ministro André Mendonça, investigou Alexandre de Moraes ilegalmente
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu na noite desta terça-feira (1º) a nulidade da investigação da Polícia Federal (PF) que encontrou as mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Na manifestação enviada à Corte, Gonet disse que o relator do caso, ministro André Mendonça, investigou Moraes ilegalmente ao determinar o aprofundamento da investigação sobre o caso Master para esmiuçar as conversas envolvendo Moraes e o ex-banqueiro.
No entendimento do procurador, o aprofundamento da apuração só poderia ocorrer após autorização do plenário da Corte.
Matéria em atualização