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Política | Notícia

PGR pede anulação de investigação sobre conversas de Moraes e Vorcaro

Na manifestação enviada à Corte, Paulo Gonet disse que o relator do caso, ministro André Mendonça, investigou Alexandre de Moraes ilegalmente

Por JC Publicado em 01/09/2026 às 19:58
Procurador-geral da Rep&uacute;blica, Paulo Gonet, defendeu nesta ter&ccedil;a-feira (1&ordm;) a nulidade da investiga&ccedil;&atilde;o da Pol&iacute;cia Federal envolvendo mensagens trocadas por Moraes e Vorcaro
Procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta terça-feira (1º) a nulidade da investigação da Polícia Federal envolvendo mensagens trocadas por Moraes e Vorcaro - GUSTAVO MORENO/STF

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu na noite desta terça-feira (1º) a nulidade da investigação da Polícia Federal (PF) que encontrou as mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Na manifestação enviada à Corte, Gonet disse que o relator do caso, ministro André Mendonça, investigou Moraes ilegalmente ao determinar o aprofundamento da investigação sobre o caso Master para esmiuçar as conversas envolvendo Moraes e o ex-banqueiro.

No entendimento do procurador, o aprofundamento da apuração só poderia ocorrer após autorização do plenário da Corte.

Matéria em atualização

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