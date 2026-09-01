OAB defende 'apuração rigorosa e isenta de todos os fatos, em relação a quem quer que seja'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A nota ressalta que a investigação deve assegurar garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência

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Após a publicação de relatório da Polícia Federal (PF) com diálogos entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nota em que defende a "apuração rigorosa e isenta de todos os fatos, em relação a quem quer que seja".

"A OAB acompanha com atenção e extrema preocupação as notícias sobre a crise que atinge o Supremo Tribunal Federal (STF) e outras instituições da República", diz a nota assinada pelo presidente em exercício do Conselho Federal da OAB, Délio Lins e Silva Jr.

A nota também ressalta que a investigação deve assegurar garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. "Esses princípios garantem a legitimidade da apuração", destaca.

"A Ordem se preocupa com os impactos dessa crise para o Brasil, sobretudo por envolver instituições essenciais à democracia e por ocorrer durante o período eleitoral. A OAB seguirá cumprindo seu papel de defender a Constituição", conclui.