‘MP das blusinhas’: comissão adia votação mais uma vez e retoma reunião nesta quarta
Com validade até 8 de setembro, medida que altera regras de impostos sobre compras internacionais ainda depende de acordo no Congresso
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Com informações da Agência Senado.
A votação da chamada “MP das blusinhas” foi adiada mais uma vez no Congresso Nacional. A comissão mista responsável pela análise da Medida Provisória 1.357/2026 suspendeu a reunião prevista para a tarde desta terça-feira (1º) e marcou um novo encontro para esta quarta-feira (2), às 10h.
O presidente da comissão, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), e a relatora da proposta, senadora Leila Barros (PDT-DF), ainda buscam um acordo sobre os ajustes que serão feitos no texto final da medida.
A MP tem validade somente até o próximo dia 8, o que aumenta a pressão pela conclusão da análise no Congresso.
O que prevê a ‘MP das blusinhas’
A medida provisória zerou o Imposto de Importação para compras internacionais de até US$ 50, cerca de R$ 260, e alterou a tributação de outras remessas.
O texto também modificou regras do Regime de Tributação Simplificada e autorizou o ministro da Fazenda a alterar as alíquotas do Imposto de Importação.
Para compras de até US$ 50, a alíquota poderá ser reduzida a zero. Já na faixa de até US$ 3 mil, aproximadamente R$ 15,5 mil, a cobrança poderá chegar a 30%.
As regras são aplicadas às compras realizadas em plataformas certificadas pelo Remessa Conforme, programa da Receita Federal em que os impostos são cobrados no momento da compra.
Desde agosto de 2024, compras internacionais de até US$ 50 estavam sujeitas a uma alíquota federal de 20%. Para remessas acima desse valor e de até US$ 3 mil dentro do Remessa Conforme, a cobrança era de 60%, com desconto equivalente a US$ 30.
Fora do programa, a alíquota federal permanece em 60% para compras de até US$ 3 mil.
ICMS continua sendo cobrado
A eventual alíquota zero do Imposto de Importação não significa isenção de todos os tributos. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), de competência estadual, continua sendo aplicado.
Segundo a Receita Federal, nas compras de até US$ 50 feitas por plataformas do Remessa Conforme, o Imposto de Importação é de 0%, enquanto o ICMS varia atualmente entre 17% e 20%, conforme o estado.