Lula indica que governo tomará decisão sobre bets na semana e quer opinião da sociedade civil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Segundo o Presidente da República, uma reunião sobre o tema, com integrantes da sociedade civil, que está sendo realizada no Palácio do Planalto

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 1º de setembro, que o governo pode tomar uma decisão sobre o funcionamento das bets nesta semana. Segundo ele, uma reunião sobre o tema, com integrantes da sociedade civil, que está sendo realizada no Palácio do Planalto, serve para que o governo tome uma decisão baseada no sentimento da população.

"Esta semana vamos ter uma reunião e eu sugeri que, antes de tomar qualquer decisão definitiva, eu queria ouvir a sociedade brasileira sobre o que ela pensa sobre as bets. Isso é para que a gente tome uma decisão baseada naquilo que a sociedade está sofrendo e não baseada naquilo que penso", afirmou o presidente.

Durante o discurso, Lula afirmou que o mercado das apostas esportivas faz com que poucos sejam beneficiados. "A verdade é que a maioria da sociedade está perdendo", disse o petista.

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