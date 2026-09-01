Justiça Eleitoral multa quatro deputados por ataques a Raquel Lyra

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Parlamentares foram condenados a pagar R$ 10 mil cada por propaganda eleitoral antecipada negativa

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A Justiça Eleitoral condenou os deputados estaduais Romero Albuquerque (PSB), Cayo Albino (PSB), Álvaro Porto (MDB) e Junior Matuto (Republicanos) ao pagamento de multa de R$ 10 mil cada por propaganda eleitoral antecipada negativa contra a então pré-candidata à reeleição ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). A decisão, provocada por representação apresentada pelo PSD, também manteve a determinação para remoção e indisponibilidade do conteúdo publicado pelos parlamentares.

O material questionado fazia parte da série “Familhão” e era apresentado como uma sátira política. Segundo a decisão, porém, o vídeo não se limitou à crítica à gestão estadual e construiu uma narrativa para associar Raquel a uma suposta situação de abandono e precariedade na saúde pública de Pernambuco. As imagens também colocavam sob suspeita as intervenções realizadas pelo governo, sugerindo que as reformas seriam apenas “de fachada”.

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Ao analisar o caso, o desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça de Araújo entendeu que o conteúdo ultrapassou os limites da crítica política e atingiu a honra e a imagem da então pré-candidata. Para o relator, a forma como a mensagem foi construída não se restringiu à manifestação de uma posição política sobre a administração estadual, mas configurou propaganda eleitoral antecipada de caráter negativo.

Outro ponto destacado na decisão foi o emprego de recursos de inteligência artificial na elaboração do vídeo. O material utilizou conteúdo sintético para construir a narrativa, aspecto considerado pelo relator na análise da irregularidade.

