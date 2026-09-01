Juristas veem suspeitas de três crimes nas mensagens, inclusive corrupção

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A avaliação ocorre após a divulgação, pelo Estadão, de mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular de Vorcaro.

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As mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantam, em tese, suspeitas que podem envolver crimes como corrupção, exploração de prestígio e advocacia administrativa, na avaliação de juristas ouvidos pelo Estadão.

O jurista e ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Walter Maierovitch avalia que as mensagens e os documentos apresentados pela PF trazem elementos que justificam investigar, entre outras hipóteses, eventual corrupção e exploração de prestígio. Para ele, a gravidade dos fatos revelados também coloca em discussão a permanência de Moraes no exercício das funções enquanto o caso é apurado. "Não existe mais a menor condição de o Moraes permanecer no STF", resume.

"Está se desenhando o crime de corrupção e exploração de prestígio. Trata-se de advocacia administrativa deslavada", diz

Para o professor da USP Gustavo Badaró, "o que foi revelado e, principalmente, considerando que o ministro Alexandre de Moraes é tido como interlocutor destas conversas, a depender das respostas e das atitudes que ele tem, poderia haver a prática de algum crime. Neste cenário, pode ser que o Supremo autorize a investigação criminal contra ele", diz.

O criminalista Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM-SP, também considera que a advocacia administrativa é a principal hipótese penal a ser examinada, caso seja comprovada uma atuação de Moraes em favor dos interesses privados de Vorcaro perante outros agentes públicos.

"O ponto não é Vorcaro pedir ajuda. É Moraes eventualmente patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública valendo-se da qualidade de funcionário público", afirma. Para Miguel Reale Jr., ex-ministro da Justiça, os diálogos revelam uma "promiscuidade entre poderosos e o poder" e podem envolver advocacia administrativa. Para Reale Jr , os fatos conhecidos até agora podem envolver advocacia administrativa, crime que ocorre quando um funcionário público patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública valendo-se da condição que ocupa. "Isso é que choca", afirma.

DESCREDIBILIDADE

"Revela uma promiscuidade entre poderosos e o poder que comprometem a respeitabilidade da República", diz. Para o jurista, a relação exposta pelas mensagens mostra uma proximidade que ultrapassaria uma interlocução episódica entre o banqueiro e o magistrado. "O ministro atua de uma forma muito próxima, dando conselhos, fiscalizando ou revendo, fazendo uma revisão de contrato. Ou seja, tudo isto leva a uma descredibilidade da instituição junto à população", afirma.

SINDICÂNCIA

O jurista defende que os fatos sejam formalmente apurados. Para Reale Jr., um dos caminhos seria uma sindicância no próprio Supremo ou uma investigação conduzida pela Procuradoria-Geral da República. "Só se mantém o respeito às instituições se houver apuração", diz.

Maierovitch vai além ao levantar a possibilidade de uma medida cautelar contra Moraes enquanto o caso é examinado.

"Estou levantando a questão da necessidade do afastamento cautelar do Moraes", afirma o jurista e ex-desembargador do TJ-SP.

A avaliação ocorre após a divulgação, pelo Estadão, de mensagens extraídas pela Polícia Federal do celular de Vorcaro. Os diálogos mostram o banqueiro recorrendo a Moraes em momentos sensíveis da investigação sobre o Banco Master, inclusive para perguntar sobre possíveis medidas judiciais e pedir ajuda diante do avanço das apurações.