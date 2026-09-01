João Campos promete "política de segurança alimentar" para estudantes da UPE

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Candidato ao governo diz que modelo não será necessariamente baseado em restaurantes universitários e afirma que vai discutir formato

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou, nesta terça-feira (1º), que pretende criar uma política de segurança alimentar para os estudantes da Universidade de Pernambuco (UPE), sem limitar a iniciativa à construção de restaurantes universitários. A declaração ocorreu durante o “Diálogo com os candidatos ao Governo de Pernambuco”, promovido pela instituição, e veio acompanhada de promessas de ampliação das políticas de permanência estudantil e de inclusão. Ele também negou que pretenda privatizar a UPE ou o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e rebateu acusações relacionadas a uma suposta privatização da atenção primária à saúde.

Ao responder a questionamentos dos estudantes, João Campos fez questão de diferenciar a estrutura da UPE da realidade das universidades federais, que concentram grande parte de seus alunos em poucos campi. Como a instituição estadual possui unidades espalhadas por diferentes regiões de Pernambuco, o candidato afirmou que o modelo de segurança alimentar precisará considerar as particularidades de cada localidade.

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“Tem que ter um eixo de segurança alimentar dentro dessa ação com a UPE, e a gente vai fazer isso. O nosso compromisso é discutir junto qual é o melhor formato, se faz um restaurante em um canto, se em outro canto, ou se a gente garante um tipo de remuneração específica. A gente vai desenhar isso junto com os estudantes e com os trabalhadores”, afirmou.

Permanência e interiorização



João também vinculou a proposta de segurança alimentar a uma política mais ampla de permanência no ensino superior. Segundo ele, as condições financeiras dos estudantes não podem ser um fator determinante para a evasão universitária.

“Nenhum aluno deveria ter que deixar de estudar por uma questão de renda. É papel do governo reconhecer que essa desigualdade existe e construir uma política pública que garanta a permanência, para que ninguém abandone ou tenha evasão escolar por falta de condições financeiras”, declarou.

João Campos também apresentou durante o encontro propostas para ampliar o programa Pé-de-Meia em Pernambuco. Segundo ele, a iniciativa estadual terá um adicional durante os meses de férias, além de eixos voltados ao ensino técnico e aos estudantes que desejem empreender após a conclusão da educação básica e profissionalizante.

Para o ensino superior, o candidato prometeu fortalecer as políticas de permanência e ampliar mecanismos de inclusão. Ele defendeu ainda que as ações voltadas às pessoas com deficiência sejam articuladas às políticas de saúde e levadas para o interior do Estado.

A proposta, segundo o socialista, deverá considerar a realidade de municípios que contam com unidades da UPE, como Palmares, Ouricuri, Serra Talhada e Arcoverde. A intenção é integrar as estruturas de educação e saúde para ampliar o atendimento nos territórios.

“Uma coisa é debater inclusão dentro da unidade central. Outra é garantir esse atendimento em Palmares, Ouricuri, Serra Talhada e Arcoverde. Precisamos construir esse plano junto com a estrutura de saúde, com presença nos territórios e orçamento específico para a área de inclusão”, afirmou.



Privatização da UPE e do Oswaldo Cruz

Durante o diálogo com os estudantes, João Campos também foi questionado sobre a possibilidade de privatização da UPE e do Hospital Oswaldo Cruz. O candidato negou a intenção de transferir a gestão da universidade ou do hospital para a iniciativa privada e classificou como falsa a informação de que teria promovido concessões na atenção primária durante sua passagem pela Prefeitura do Recife.

“Não existe nenhuma concessão feita enquanto fui prefeito para a atenção básica de saúde. Muitos estudos foram feitos, inclusive pelo Banco Mundial, mas nada disso foi feito pela Prefeitura”, afirmou.

A declaração ocorre em meio a críticas de setores ligados à universidade sobre possíveis mudanças no modelo de gestão e financiamento da instituição. João Campos aproveitou a ocasião para defender a manutenção de uma estrutura pública de ensino e saúde e reforçar que eventuais medidas para a UPE devem ser discutidas com a comunidade acadêmica.

Cartazes apócrifos



João Campos também comentou a decisão da Justiça Eleitoral de abrir investigação sobre os cartazes apócrifos que circularam durante a campanha e que associavam candidatos a conteúdos ofensivos. O socialista afirmou que sua candidatura foi a primeira a solicitar formalmente a apuração e defendeu que os responsáveis sejam identificados e punidos.

“Fomos a primeira candidatura a pedir essa investigação de forma imediata. Eu pedi que fosse investigado e também entramos na Justiça contra os adversários que tentaram fazer ilações atribuindo à nossa candidatura algo desse tipo”, disse.

Ao tratar do conteúdo relacionado à morte de familiares de candidatos, João Campos fez referência à própria experiência com a morte do pai, o ex-governador Eduardo Campos, durante a eleição de 2014. O socialista afirmou que tragédias pessoais não devem ser utilizadas como instrumento de disputa eleitoral.



“Eu perdi meu pai no momento mais difícil da minha vida, quando ele morreu durante uma eleição. A dor de ninguém, de nenhum candidato ou candidata, pode virar parte de um debate político. A Justiça precisa investigar, descobrir onde esses cartazes foram colocados e quem fez isso. Quem fez isso é um criminoso e tem que pagar perante a lei”, declarou.