Gleisi Hoffmann diz não ver problema em impeachment de ministro do STF: 'Se tiver crime, tem que ter'

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A manifestação ocorre no mesmo dia em que candidatos e parlamentares voltaram a defender o impeachment de Moraes após suspeita relação com Vorcaro

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A candidata do PT ao Senado pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira, 1º, que não vê problema na abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), desde que haja crime que justifique a medida. A declaração ocorre em meio à retomada da pressão pelo afastamento do ministro Alexandre de Moraes após a revelação, pelo Estadão, de mensagens trocadas entre o magistrado e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

"Eu não vejo problema nenhum em fazer o impeachment e o julgamento de ministro do Supremo. Até porque isso é função do Senado", afirmou Gleisi durante entrevista ao telejornal Meio-Dia Paraná, da RPC, afiliada da TV Globo.

A petista ressaltou que cabe aos senadores processar e julgar ministros do Supremo e afirmou que, caso eleita, não trataria a possibilidade de impeachment de integrantes da Corte como um tabu.

"Está no nosso regimento interno que é função do Senado julgar e processar ministros do Supremo, dos tribunais superiores e o presidente da República. Então, tendo um processo instaurado, eu tenho clareza e tranquilidade para sentar, discutir e julgar. Para mim, isso não é nenhum problema, nenhum tabu. Se tiver crime, tem que ter", disse.

A manifestação ocorre no mesmo dia em que candidatos e parlamentares de oposição voltaram a defender o impeachment de Moraes após a divulgação das mensagens envolvendo o ministro e Vorcaro.

Gleisi disputa uma das duas vagas do Paraná no Senado nas eleições deste ano. Pesquisa Quaest divulgada em 24 de agosto mostra a candidata em segundo lugar na soma das intenções de voto para as duas vagas, com 11%. Alexandre Curi (Republicanos) aparece com 15%, enquanto Filipe Barros (PL) registra 9%.