Flávio Bolsonaro confirma visita a Pernambuco em 16 de setembro
A agenda ainda não teve a programação detalhada divulgada. Horários, municípios visitados e demais compromissos ainda devem ser anunciados
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) confirmou que estará em Pernambuco no dia 16 de setembro, em uma agenda ao lado do candidato ao Senado pelo estado Mendonça Filho (PL). A nova data foi anunciada nesta terça-feira (1º), através de uma publicação nas redes sociais do deputado federal, após uma visita a Brasília.
“Meus amigos de Pernambuco, tô aqui com nosso amigo, nosso candidato ao Senado, número 222, e temos uma boa notícia para dar para vocês. Vamos estar juntos aí em Pernambuco no dia 16. Daqui a pouco mais detalhes, o importante é que a gente tá aí para abraçar Pernambuco junto com o Mendonça”, disse Flávio no vídeo.
A confirmação ocorreu durante a passagem de Mendonça por Brasília. Segundo o candidato ao Senado, ele aproveitou agenda na capital federal para conversar com Flávio e acertar a nova data da visita.
A agenda do dia 16 ainda não teve a programação detalhada divulgada. Horários, municípios visitados e demais compromissos ainda serão anunciados pela campanha.
A vinda de Flávio ao Estado havia sido cancelada anteriormente, ainda durante o período de pré-campanha. Agora, a passagem pelo estado ocorre em um momento em que Flávio busca ampliar a votação no Nordeste, região que historicamente apresenta maior vantagem eleitoral para candidatos do campo político de esquerda, especialmente o presidente Lula (PT).
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A estratégia de levar o candidato presidencial aos estados nordestinos também busca mobilizar aliados locais e dar maior visibilidade às candidaturas do PL nas eleições de 2026.
Mendonça também afirmou que a chamada “Caravana 222” estará mobilizada para acompanhar a agenda do candidato à Presidência. O número faz referência à candidatura de Mendonça Filho ao Senado.
“E a caravana 222 está fechada com ele!”, escreveu o candidato nas redes sociais ao anunciar a visita, que deve atuar na campanha presidencial em Pernambuco. “Fechado com você, senador e presidente. Flávio Bolsonaro na cabeça”, declarou.