Estadão: Vorcaro autorizou cartões de crédito de R$ 300 mil para filhos de Moraes, aponta mensagem

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Vorcaro autorizou emissão de cartões para Giuliana e Alexandre Barci de Moraes, filhos do ministro do STF, em outubro de 2025

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O Banco Master emitiu, em outubro de 2025, cartões de crédito com limite de R$ 300 mil cada para Giuliana e Alexandre Barci de Moraes, filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo o Estadão, a emissão foi solicitada pelo escritório Barci de Moraes, comandado pela advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro e responsável por um escritório que mantinha contrato de R$ 131 milhões com o banco de Daniel Vorcaro.

Mensagens extraídas do celular de Vorcaro indicam que o próprio banqueiro autorizou a emissão dos cartões. Os diálogos ocorreram em 2 de outubro de 2025, 15 dias antes da prisão de Vorcaro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Naquele dia, Guilherme de Toledo Benazzi, administrador do escritório Barci de Moraes, procurou Vorcaro para tratar dos cartões destinados aos filhos do ministro.

“Bom dia Daniel, é o Guilherme, que trabalha com a Viviane, tudo bom? Quer me passar algum contato para falar a respeito do cartão de crédito da Giuliana e Alexandre?”, escreveu Benazzi, segundo as mensagens obtidas pelo Estadão.

Vorcaro respondeu encaminhando o contato de Adriana Solano, superintendente executiva comercial do Banco Master, para que ela tratasse do assunto com o administrador do escritório.

Ainda em 2 de outubro, às 14h05, Adriana Solano procurou Vorcaro para confirmar se poderia prosseguir com a solicitação.

“O Guilherme que trabalha com a dra Viviane (Moraes) me ligou para emitir cartão para os filhos dela.... limite de 300 pra cada... posso seguir?”, perguntou a executiva.

“Ok”, respondeu Vorcaro, autorizando o procedimento, de acordo com o conteúdo das mensagens.

O Estadão procurou o escritório Barci de Moraes e Alexandre de Moraes para obter manifestação sobre os cartões e as conversas, mas não informou, no trecho disponibilizado, eventual resposta dos envolvidos.



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