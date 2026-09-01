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Política | Notícia

Estadão: Vorcaro autorizou cartões de crédito de R$ 300 mil para filhos de Moraes, aponta mensagem

Vorcaro autorizou emissão de cartões para Giuliana e Alexandre Barci de Moraes, filhos do ministro do STF, em outubro de 2025

Por JC Publicado em 01/09/2026 às 17:33
Giuliana e Alexandre Barci de Moraes
Giuliana e Alexandre Barci de Moraes - Foto: Reprodução

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O Banco Master emitiu, em outubro de 2025, cartões de crédito com limite de R$ 300 mil cada para Giuliana e Alexandre Barci de Moraes, filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo o Estadão, a emissão foi solicitada pelo escritório Barci de Moraes, comandado pela advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro e responsável por um escritório que mantinha contrato de R$ 131 milhões com o banco de Daniel Vorcaro.

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Mensagens extraídas do celular de Vorcaro indicam que o próprio banqueiro autorizou a emissão dos cartões. Os diálogos ocorreram em 2 de outubro de 2025, 15 dias antes da prisão de Vorcaro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

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Naquele dia, Guilherme de Toledo Benazzi, administrador do escritório Barci de Moraes, procurou Vorcaro para tratar dos cartões destinados aos filhos do ministro.

“Bom dia Daniel, é o Guilherme, que trabalha com a Viviane, tudo bom? Quer me passar algum contato para falar a respeito do cartão de crédito da Giuliana e Alexandre?”, escreveu Benazzi, segundo as mensagens obtidas pelo Estadão.

Vorcaro respondeu encaminhando o contato de Adriana Solano, superintendente executiva comercial do Banco Master, para que ela tratasse do assunto com o administrador do escritório.

Ainda em 2 de outubro, às 14h05, Adriana Solano procurou Vorcaro para confirmar se poderia prosseguir com a solicitação.

“O Guilherme que trabalha com a dra Viviane (Moraes) me ligou para emitir cartão para os filhos dela.... limite de 300 pra cada... posso seguir?”, perguntou a executiva.

“Ok”, respondeu Vorcaro, autorizando o procedimento, de acordo com o conteúdo das mensagens.

O Estadão procurou o escritório Barci de Moraes e Alexandre de Moraes para obter manifestação sobre os cartões e as conversas, mas não informou, no trecho disponibilizado, eventual resposta dos envolvidos.

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