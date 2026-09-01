Estadão: Mendonça e Moraes têm discussão tensa sobre caso Vorcaro; veja bastidor

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Segundo Estadão, relator do caso Master questionou como Moraes teve acesso antecipado a informações sobre a investigação

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O ministro André Mendonça, relator da investigação sobre o Banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF), e o ministro Alexandre de Moraes tiveram uma discussão tensa na segunda-feira, 31 de agosto, segundo o Estadão. O encontro ocorreu depois que Moraes soube que Mendonça solicitaria esclarecimentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre suas conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro.

De acordo com o jornal, Mendonça ainda não havia encaminhado o pedido à PGR naquele momento. O documento só foi enviado nesta terça-feira, 1º de setembro. Diante disso, o relator questionou como Moraes havia tomado conhecimento antecipadamente da medida e levantou a possibilidade de informações da Polícia Federal (PF) sobre o caso estarem sendo repassadas antes de sua divulgação oficial.

O episódio aumentou a tensão entre os ministros, em meio à investigação sobre a relação de Moraes com Vorcaro e sobre as mensagens trocadas entre os dois.

O clima na Corte se agravou novamente nesta terça-feira, quando Mendonça determinou o fim do sigilo do processo que reúne os diálogos entre Moraes e o ex-dono do Banco Master.

No ofício enviado à PGR, Mendonça pediu esclarecimentos sobre conversas nas quais Vorcaro mencionava a necessidade de “proteção” e citava o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O pedido também abrange informações sobre a edição, atribuída a Moraes nos metadados do documento, de uma minuta de contrato de R$ 131,2 milhões entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro.

Outro ponto mencionado são os indícios de que Vorcaro teria recebido informações antecipadas sobre datas e horários de diligências relacionadas à Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas envolvendo o Banco Master.

Possível investigação contra Moraes

Segundo o Estadão, Mendonça não descarta solicitar a abertura formal de uma investigação contra Alexandre de Moraes no STF.

Pelas regras regimentais da Corte, a instauração de um inquérito contra um ministro do Supremo depende de autorização do Plenário.

Caso decida apresentar o pedido, Mendonça deverá consultar previamente o presidente do STF, Edson Fachin. Conforme apurou a Coluna do Estadão, a intenção seria avaliar os possíveis impactos institucionais da medida para o tribunal antes de avançar com a solicitação.



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