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Política | Notícia

Câmara avalia nesta quarta indicação de Rodrigo Pacheco ao TCU

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que a Casa votará a indicação nesta quarta-feira, a partir das 11 horas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 01/09/2026 às 23:08
Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado e é aliado do presidente Lula (PT)
Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado e é aliado do presidente Lula (PT) - Senado Federal

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O Senado aprovou ontem a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) à vaga do ex-ministro Bruno Dantas no Tribunal de Contas da União (TCU), por 63 votos a 4. Com isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), encaminhou o projeto de decreto legislativo à Câmara Segundo Alcolumbre, os líderes partidários do Senado entraram anteontem em consenso em favor da indicação de Pacheco.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que a Casa votará a indicação hoje, às 11 horas. Se indicação passar pela Câmara, Pacheco deve assumir o posto de Dantas.

O TCU conta com seis nomes indicados pelo Congresso e três pelo presidente da República. Dantas - o primeiro ministro a renunciar ao cargo desde que o tribunal foi regulamentado, em 1893 - deixou o Corte após 12 anos, afirmando que pretende buscar novos desafios na iniciativa privada e na academia.

Pacheco já tinha sido cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem cabe indicar ministros do STF, preferiu apresentar Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, para a vaga. Messias teve seu nome rejeitado pelo Senado.

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