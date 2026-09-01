Banco Master pagou site Metrópoles e escritório Barci de Moraes no mesmo dia, mostram mensagens de Vorcaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O portal Metrópoles, que pertence ao ex-senador Luiz Estevão, recebeu mais de R$ 27 milhões do Master e do Will Bank entre 2024 e 2025

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro mostram que o banco Master efetuou pagamento ao site Metrópoles no mesmo dia em que realizou transferências para o escritório de advocacia Barci de Moraes, da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

No dia 1º de outubro de 2025, o superintendente-executivo da tesouraria do Master, Alberto Felix de Oliveira Neto, informa a Vorcaro: "Chegou btg. Pagamsos [sic] metropoles e barci".

Procurado, o Metrópoles informou que o pagamento é referente a contratos de publicidade com o Master e com o Will Bank, que também pertencia ao conglomerado de Vorcaro.

"Conforme noticiado pela imprensa, o Metrópoles celebrou contratos de publicidade e patrocínio de transmissões esportivas com o grupo Master/Will Bank. Todos os pagamentos efetuados pelo cliente referem-se a esta relação comercial que é pública e já foi objeto de matérias nesse veículo", disse o veículo.

Em abril, o Estadão noticiou que o Metrópoles recebeu R$ 27 milhões do Master entre 2024 e 2025. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou os pagamentos como suspeitos porque o veículo fez "débito imediato" dos valores em direção a outras empresas da família do ex-senador Luiz Estevão, dono do site.

O Coaf também classificou os aportes do Master no veículo como "inusitados" e apontou uma movimentação do Metrópoles como "incompatível com o faturamento médio mensal".

Na ocasião, Estevão informou ao jornal que os pagamentos se referiam ao patrocínio do Will Bank à transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 e a venda dos naming rights da competição. Em relação às transferências para empresas da família, ele afirmou que pode dar a destinação que quiser ao dinheiro recebido.

Ao todo, o Master enviou R$ 27.283.800 à empresa Metrópoles Marketing e Propaganda LTDA. No segundo semestre de 2024, o banco fez dois pagamentos que totalizaram R$ 838,8 mil. Todo o restante foi transferido entre janeiro e outubro de 2025.

Embora esses repasses tenham começado em janeiro de 2025 e Luiz Estevão os atribua ao contrato de patrocínio da Série D, as transmissões só começaram a exibir a logomarca do Will Bank três meses depois do início do campeonato.

As mensagens de Vorcaro foram reproduzidas no relatório da Polícia Federal cujo sigilo foi levantado pelo ministro André Mendonça nesta terça-feira, 1º.

A menção ao pagamento ao Metrópoles ocorreu em meio a cobranças do banqueiro a seus funcionários para que os pagamentos ao escritório Barci de Moraes fossem feitos no prazo combinado.

Depois de Alberto Neto informar que havia feito o pagamento ao escritório e ao Metrópoles, Vorcaro respondeu: "Mas não faz barci pix ne. Fez?", escreveu ele

O superintendente respondeu: "Fez, não pode? Foi pix para os mesmos dados da ted (Transferência Eletrônica Disponível)". Vorcaro então conclui: Não e bom".