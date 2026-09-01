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Política | Notícia

Ao vivo: Paulo Rubem será sabatinado nesta terça-feira na Rádio Jornal

Entrevista acontece no programa Passando a Limpo nesta terça-feira (1º), das 9h às 9h30; transmissão pode ser acompanhada ao vivo

Por Mariana de Sousa Publicado em 01/09/2026 às 0:00 | Atualizado em 01/09/2026 às 8:03
Paulo Rubem Santiago
Paulo Rubem Santiago - NE10

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O candidato ao Senado Paulo Rubem Santiago (Rede) participa, nesta terça-feira (1º), da série de sabatinas promovida pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) com os postulantes que disputam as duas vagas de Pernambuco no Senado Federal nas eleições de 2026.

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Paulo Rubem participa do programa Passando a Limpo, das 9h às 9h30, em conversa com os jornalistas Igor Maciel e Romoaldo de Souza, encerrando a série de sabatinas promovida pelo SJCC.

Durante a sabatina, o candidato será convidado a apresentar suas principais propostas para o Senado, além de abordar o atual cenário político nacional e pernambucano e discutir as pautas que considera prioritárias para o Congresso Nacional.

Quem é Paulo Rubem

Professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e ex-deputado federal, Paulo Rubem disputa uma vaga no Senado. Ele é o candidato da Federação PSOL/Rede e integra a chapa majoritária ao lado de Ivan Moraes (PSOL), candidato ao Governo de Pernambuco, e Alice Gabino (Rede), candidata a vice-governadora.

A chapa formada por PSOL e Rede se apresenta como uma alternativa à polarização política tradicional em Pernambuco e defende um projeto identificado com a esquerda. No cenário nacional, a federação apoia a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto, no Estado, a candidatura de Paulo Rubem busca ampliar a representação do campo progressista no Senado.

Pautas

Na campanha, Paulo Rubem tem concentrado sua atuação principalmente na defesa da educação pública, na valorização dos profissionais da educação básica e do ensino superior e no fortalecimento das políticas públicas.

Professor e doutor em Educação pela UFPE, ele tem apresentado a candidatura como uma opção para levar ao Senado uma atuação diretamente ligada à área educacional. No primeiro guia eleitoral, se identificou como o "senador da Educação".

O candidato também tem defendido uma atuação independente no Senado. Em entrevista recente, afirmou que pretende apoiar medidas importantes do governo federal, mas sem transformar o mandato em simples apoio às decisões do Executivo, destacando a necessidade de fiscalizar e cobrar ações na tribuna.

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O candidato pretende levar para o Senado discussões relacionadas ao orçamento público e à destinação de recursos para políticas sociais. Outro ponto destacado por Paulo Rubem é a independência do mandato. O candidato afirma que pretende manter diálogo com o governo federal e apoiar medidas que considere importantes.

 

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