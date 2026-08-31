Vereador Josa Moita morre aos 63 anos após atropelamento no Agreste de Pernambuco

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O vereador de Paranatama estava internado no Hospital da Restauração após sofrer atropelamento em um posto de combustíveis no sábado (29)

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O vereador de Paranatama, no Agreste de Pernambuco, Josemar Luiz de Melo, conhecido como Josa Moita, morreu na madrugada desta segunda-feira (31), aos 63 anos.

Ele estava internado no Hospital da Restauração, no Recife, após sofrer um atropelamento no sábado (29), nas dependências de um posto de combustíveis às margens da BR-423, próximo ao trevo de entrada do município.

Após o sinistro, Josa Moita foi socorrido e levado inicialmente para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido no domingo (30) para o Hospital da Restauração, onde recebeu atendimento especializado.

Apesar dos esforços da equipe médica, o vereador não resistiu aos ferimentos e morreu nas primeiras horas desta segunda-feira.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vítima fatal. As circunstâncias do atropelamento estão sendo investigadas.

“As investigações foram prontamente iniciadas e estão em andamento com o objetivo de esclarecer todos os fatos”, informou a corporação.

Josa Moita estava no segundo mandato

Josa Moita havia sido reeleito nas eleições de 2024 pelo MDB, com 593 votos. Ele exercia o segundo mandato na Câmara Municipal de Paranatama. O vereador foi eleito pela primeira vez em 2020 e assumiu o mandato no ano seguinte.

Josa Moita deixa a esposa, quatro filhos e amigos.