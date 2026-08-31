Sabatina SJCC: Mendonça Filho defende anistia a Bolsonaro e vê espaço para impeachment de ministro do STF

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Candidato do PL reafirmou apoio a Raquel Lyra (PSD), indicou Carlos Sant’Anna (Novo) para o segundo voto e defendeu manutenção da reeleição

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O candidato ao Senado Mendonça Filho (PL) defendeu, nesta segunda-feira (31), a concessão de anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro e afirmou que a medida também deveria alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante sabatina do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), o deputado federal também disse ver espaço para a abertura de processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), embora tenha evitado citar nomes.

Mendonça ainda reafirmou o apoio à reeleição da governadora Raquel Lyra (PSD), mesmo sem integrar a chapa oficial da candidata, e indicou Carlos Sant’Anna (Novo) como o nome mais próximo de suas posições políticas para receber o segundo voto ao Senado.

A entrevista foi conduzida pelos jornalistas Igor Maciel e Romoaldo de Souza, no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

Anistia a Bolsonaro

Questionado se apoiaria uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, Mendonça respondeu que sim. Ao ser perguntado se a medida deveria alcançar Jair Bolsonaro, também se mostrou favorável.

Na avaliação do candidato, os julgamentos relacionados ao episódio foram conduzidos de forma “enviesada”. Mendonça disse que responsáveis por depredação do patrimônio público ou invasão de prédios públicos devem ser punidos, mas criticou a tramitação dos processos no Supremo.

“Eu não defendo isso, mas [houve pessoas] que foram julgadas, para mim, absolutamente fora do devido processo legal”, declarou.

Mendonça também comparou a situação de Bolsonaro com os processos enfrentados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tramitaram inicialmente em instâncias inferiores antes de decisões posteriores do STF.

Impeachment no Supremo

O candidato afirmou ainda que, caso seja eleito, pretende exercer as prerrogativas do Senado na fiscalização dos integrantes do Supremo e não descartaria votar pelo impeachment de um ministro. Perguntado se considera que há, hoje, algum ministro sujeito à abertura de um processo, Mendonça respondeu positivamente.

“Nenhum ministro do Supremo está salvo disso. [...] Eu acho claramente que hoje o Supremo ocupa um espaço invadindo competências do Parlamento”, afirmou.

Apesar disso, evitou apontar qual integrante da Corte poderia, na sua avaliação, responder a um processo.

“Eu prefiro não nominar, mas está óbvio. Eu não tenho dúvida de que esse assunto vai ser tratado pelo próximo Senado da República”, declarou.

Apoio a Raquel Lyra e segundo voto para o Senado

Mendonça também foi questionado sobre o apoio a Raquel Lyra. A candidata à reeleição conta com dois nomes na sua chapa para o Senado e não pede votos para Mendonça, mas tem contado com a presença do candidato do PL em diversas agendas durante a campanha.

O deputado recuperou a relação política com a governadora desde as eleições municipais em Caruaru e lembrou que apoiou Raquel no segundo turno da disputa pelo Governo de Pernambuco em 2022.

Segundo Mendonça, o fato de estar fora da chapa governista é resultado da composição partidária montada para a eleição deste ano.

“Eu acho que esse é um detalhe, para mim, muito mais legal, burocrático, de uma formação de chapa e de um componente da acomodação das forças políticas”, afirmou.

Ele disse que continuará apoiando a governadora durante a campanha e, caso eleito, pretende atuar em Brasília em favor da gestão estadual.

Na disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado, Mendonça indicou Carlos Sant’Anna (Novo) como sua preferência para o segundo voto. Segundo ele, o candidato do Novo é o que mais se aproxima de suas posições liberais na economia e conservadoras nos costumes.

Visita de Flávio Bolsonaro

Mendonça também reafirmou o seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República e disse que o senador deve vir a Pernambuco em setembro. Segundo ele, a programação ainda está sendo definida e pode incluir agendas no Recife e no Agreste.

“Ele virá, sim, a Pernambuco, pelo menos essa é a programação que nós estamos definindo agora no mês de setembro”, afirmou.

O candidato disse que apoia Flávio por considerar que ele representa posições alinhadas ao liberalismo econômico e ao conservadorismo nos costumes.

Banco Central, escala 6x1 e importações

Questionado sobre uma proposta que amplia a autonomia financeira e administrativa do Banco Central, Mendonça afirmou que votaria favoravelmente caso a matéria chegue ao Senado.

Para ele, uma maior independência da instituição ajudaria no controle da inflação e na preservação do poder de compra da população.

Mendonça também afirmou ter votado favoravelmente ao fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e disse defender maior flexibilidade nas relações de trabalho, com preservação dos direitos trabalhistas.

Sobre a chamada “taxa das blusinhas”, cobrada sobre compras internacionais de pequeno valor, o candidato defendeu condições equivalentes de competição entre produtos importados e a indústria nacional. Mendonça citou especialmente o Polo de Confecções do Agreste e afirmou que o setor não pode ser prejudicado por vantagens tributárias concedidas a produtos estrangeiros.

Reeleição e Transnordestina

O candidato também voltou a defender a possibilidade de reeleição para cargos do Executivo. Em 1995, durante seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, Mendonça apresentou uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema.

Para ele, a experiência brasileira com a reeleição foi positiva e ciclos eleitorais mais curtos aumentam a possibilidade de fiscalização pelo eleitor.

“Político não tem que ter estabilidade, não. Tem que ter fiscalização por parte do povo permanentemente”, afirmou.

Ao falar sobre infraestrutura, Mendonça apontou a Transnordestina como uma das prioridades de um eventual mandato no Senado. O candidato disse que pretende acompanhar o projeto, apoiar o Governo de Pernambuco e cobrar do governo federal a conclusão do ramal até o Porto de Suape.

Ao explicar a decisão de deixar uma candidatura à reeleição para deputado federal e entrar na corrida pelo Senado, Mendonça afirmou ter identificado um espaço político para uma candidatura ligada à direita liberal em Pernambuco após a saída de Miguel Coelho da disputa majoritária.