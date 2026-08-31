Rogério Marinho diz crer que PEC da 6x1 só passará na CCJ e que votação no plenário será adiada

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"Acredito que vai ser só na CCJ e espero, sinceramente, que seja um projeto que possa ser votado após as eleições sem a contaminação", disse

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O coordenador-geral da campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, senador Rogério Marinho (PL-RN), avaliou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 deve ser aprovada apenas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado esta semana, mas não no plenário da Casa. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 31, no evento Macro Day, promovido pelo BTG Pactual.

"Acredito que vai ser só na CCJ e espero, sinceramente, que seja um projeto que possa ser votado após as eleições sem a contaminação do processo eleitoral", disse Marinho.

Ele voltou a dizer que, se pautada agora, a discussão será contaminada pelas eleições.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, por sua vez, afirmou nesta segunda-feira, 31, que acredita na votação ainda nesta semana da proposta que altera a escala de trabalho 6x1 e avaliou que o texto pode avançar tanto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) quanto no plenário do Congresso. Ele também disse esperar a apreciação de outros projetos considerados prioritários pelo governo, como o Redata, a retirada da chamada taxa das blusinhas, a proposta sobre minerais críticos e a PEC da Segurança Pública.

"Há uma tendência natural no mundo de redução de jornada, porque a tecnologia permite você fazer mais com menos gente ... acredito que devo votar provavelmente na semana . É possível que seja na CCJ e no plenário, mas o Congresso é sempre imprevisível", disse Alckmin durante participação em evento do BTG Pactual.

Segundo ele, os avanços tecnológicos e a automação têm elevado a produtividade em diversos setores da economia, criando condições para jornadas menores de trabalho.

O vice-presidente também projetou uma semana movimentada para a pauta econômica e legislativa. Segundo ele, o Congresso deve analisar a retirada da taxa das blusinhas, que incide sobre compras internacionais de pequeno valor. "Acho que essa semana vota a taxa das blusinhas, a retirada", afirmou.