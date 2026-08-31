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Política | Notícia

Raquel Lyra destaca Morar Bem e obras de mobilidade em encontro com construção civil

Governadora citou investimentos em habitação, mobilidade e geração de empregos durante agenda com representantes do setor nesta segunda-feira (31)

Por JC Publicado em 31/08/2026 às 19:42
Governadora Raquel Lyra em encontro com representantes da construção civil
Governadora Raquel Lyra em encontro com representantes da construção civil - Yacy Ribeiro

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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), participou nesta segunda-feira (31) de um encontro com representantes da construção civil promovido pelo Sinduscon-PE e pela Ademi-PE. Na agenda, ela apresentou ações nas áreas de habitação, infraestrutura, mobilidade e geração de empregos.

Raquel afirmou que Pernambuco terá R$ 26 bilhões em obras públicas até o fim deste ano e citou o crescimento econômico do Estado, que, segundo ela, acumulou alta de 4,47% entre janeiro e junho de 2026, acima dos 2,38% registrados pelo Nordeste.

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Na área de habitação, a governadora destacou o Morar Bem Pernambuco. Segundo ela, mais de 52 mil famílias já foram beneficiadas pelas diferentes modalidades do programa, que incluem subsídios para aquisição da casa própria, reformas e regularização de imóveis. O orçamento é superior a R$ 1 bilhão.

“Em 2022, eu estive aqui muito para escutar as demandas, e, hoje, apresento os avanços que são reflexo do nosso trabalho. Construímos junto a vocês o Morar Bem Pernambuco”, afirmou.

Na mobilidade, Raquel citou a requalificação do metrô, a BR-101 e o Arco Metropolitano, que, segundo ela, é a maior obra de mobilidade dos últimos 30 anos na Região Metropolitana do Recife. Também mencionou uma parceria com o BID para estudos sobre novas vias e modais.

Raquel ainda citou a dragagem do Porto do Recife e intervenções em aeroportos do Estado. Sobre a construção civil, destacou a geração de empregos e defendeu a qualificação de trabalhadores nos municípios onde há demanda por mão de obra.

A governadora também afirmou que recebeu o Estado com baixa capacidade de investimento e precisou organizar as contas para ampliar a realização de obras. Segundo ela, trabalhadores que estavam desempregados ou fazendo “bicos” têm encontrado oportunidades no setor da construção civil.

Raquel ainda afirmou que pretende manter uma relação de parceria com os empresários. “Eu não tô aqui para ser sócio de ninguém. Eu quero ser sócio do seu sucesso. Se você tiver indo bem, Pernambuco vai bem”, declarou.

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