Presidente da comissão mista sobre MP das blusinhas adia votação para terça-feira, 1º, às 10h

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente da comissão especial disse que o adiamento vai permitir que os presidentes do Congresso Nacional e da Câmara conheçam melhor o texto

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente da comissão mista sobre a "taxa das blusinhas", deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), adiou a sessão que estava marcada para esta segunda-feira, 31, e comunicou o novo agendamento para esta terça-feira, 1º, às 10h. Na ocasião, a senadora Leila Barros (PDT-MG), relatora da "MP das blusinhas", deve apresentar o seu parecer com o texto a ser submetido a votação.

A jornalistas, Reginaldo reiterou a proposta do governo de estabelecer uma avaliação semestral pelo Ministério da Fazenda sobre os impactos econômicos do fim da "taxa das blusinhas" na indústria nacional. A ideia tenta acalmar setores empresariais que se dizem prejudicados pela isenção fiscal a compras de até US$ 50 em plataformas estrangeiras.

Segundo o deputado, se a Fazenda observar efeitos econômicos negativos significativos na indústria nacional, fica comprometida a apresentar um projeto com medidas de mitigação. "Independentemente da decisão da Fazenda, é necessário, a depender do conteúdo, que isso seja aprovado no Parlamento brasileiro", declarou o petista.

O presidente da comissão especial disse que o adiamento vai permitir que os presidentes do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), conheçam melhor o texto. Deve haver uma reunião entre o presidente e a relatora da comissão com Alcolumbre e Motta na noite desta segunda.

"Nós temos prazo. Amanhã, 10h. Se tiver pedido de vista, eu posso conceder vista de uma até 24 horas", declarou Reginaldo. Segundo o deputado, o texto já está pronto.

A expectativa, segundo ele, é de que a votação ocorra na comissão durante a manhã desta terça. Em seguida, durante a tarde, a Câmara dos Deputados deve apreciar o texto. O Senado Federal realiza a votação na quarta-feira, 2, de acordo com ele. "Está super tranquilo, indo bem", disse o petista.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo