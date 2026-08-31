Polícia Civil inicia investigação para identificar autores de cartazes contra Raquel Lyra
Corporação confirmou início de diligências; caso foi registrado como calúnia e está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro
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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) iniciou uma investigação para identificar os responsáveis pelos cartazes apócrifos com ataques à governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD), encontrados no Recife no último fim de semana. Segundo a corporação, as diligências já foram iniciadas para esclarecer a autoria e as circunstâncias do episódio.
O caso foi registrado como calúnia na tarde do domingo (30), por meio da Delegacia pela Internet, após a campanha da governadora procurar as autoridades. A apuração está sob a coordenação da 1ª Delegacia Seccional de Santo Amaro (1ª DESEC), no Recife.
“A Polícia Civil de Pernambuco informa que está investigando um caso de calúnia registrado, na tarde de ontem (30), por meio da Delegacia pela Internet. As diligências já foram iniciadas com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do caso”, informou a Polícia Civil, em nota enviada ao JC nesta segunda-feira (31).
A PCPE não informou, até o momento, se houve a instauração formal de inquérito policial nem detalhou quais diligências estão sendo realizadas.
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Campanha acionou autoridades
A campanha de Raquel Lyra informou no domingo que procurou as autoridades após a circulação dos cartazes, que não apresentavam identificação de autoria.
Além do registro feito na Polícia Civil, a campanha informou ter apresentado ocorrência à Polícia Federal e anunciado que levaria o episódio ao Ministério Público Eleitoral.
O Jornal do Commercio procurou a Polícia Federal e a Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco para saber se foram instaurados procedimentos relacionados ao caso e quais providências foram adotadas. Até a publicação desta matéria, não havia recebido retorno.
Frente Popular pede apuração
O episódio provocou reação de diferentes candidaturas ao Governo de Pernambuco. A Frente Popular, coligação do candidato João Campos (PSB), também anunciou que pediria ao Ministério Público Eleitoral a investigação da autoria, produção e distribuição do material.
A coligação repudiou os ataques e defendeu a identificação e responsabilização dos responsáveis pelos cartazes.