Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2027 é aprovada por unanimidade na Alepe

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A LDO estabelece as prioridades e metas fiscais de curto prazo alinhadas à capacidade financeira do Estado e às demandas da população

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A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de Pernambuco para 2027 foi aprovada por unanimidade, nesta segunda-feira (31), durante reunião plenária da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

O texto define as prioridades e metas fiscais do Estado para o próximo ano, considerando a capacidade financeira do governo e as principais demandas da população. A previsão é de uma receita total de R$ 57,4 bilhões.

Do montante, cerca de R$ 27,2 bilhões serão destinados ao pagamento de salários, aposentadorias, pensões e demais encargos relacionados aos servidores públicos.

O valor busca garantir a manutenção das carreiras da administração estadual e a continuidade dos serviços oferecidos à população. Já as demais despesas correntes estão estimadas em R$ 21,3 bilhões.

Elaborada pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE), a LDO também projeta crescimento das receitas nos anos seguintes. A estimativa é de R$ 59,2 bilhões em 2028 e R$ 63,1 bilhões em 2029.

"A LDO é o primeiro passo para a construção do orçamento do próximo ano, pois estabelece as diretrizes que vão nortear a administração pública, reafirmando o compromisso com a responsabilidade fiscal e contemplando recursos tanto para áreas prioritárias como saúde, educação, segurança e assistência social, quanto para investimentos estruturantes no Estado", afirmou o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques.