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Política | Notícia

João Campos alfineta posição de neutralidade de Raquel na eleição

O candidato do PSB cumpriu agenda na Região Metropolitana do Recife nesta segunda-feira (31), teceu críticas ao atual governo e prometeu investimentos

Por Alice Lins Publicado em 31/08/2026 às 23:29
João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco
João Campos (PSB), candidato ao governo de Pernambuco - Alice Lins/JC

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O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) cumpriu mais um dia de agenda da campanha eleitoral. A noite desta segunda-feira (31) foi reservada para uma carreata no bairro de Aguazinha, em Olinda, e a inauguração do comitê do vereador e candidato a deputado federal Rinaldo Júnior (PSB).

João esteve acompanhado do candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos); do candidato à reeleição para o Senado, Humberto Costa (PT); da candidata ao Senado, Marília Arraes (PDT) e outras lideranças da Frente Popular de Pernambuco.

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Em discurso no evento do comitê, ele voltou a defender a trajetória à frente da Prefeitura do Recife e afirmou que o modelo de gestão não ficou restrito ao último ano do mandato. Ao fazer uma comparação com produções de televisão, o candidato alfinetou adversários que, segundo ele, deixam ações para o período eleitoral.

"O mandato não é uma série de Netflix que tem que ser de temporada em temporada. Eu não governei no quarto ano. Eu governei desde o primeiro dia", alfinetou João.

Na sequência, criticou o que classificou como falta de posicionamento de outros candidatos: "Eu tenho um lado e tenho posição. Por sinal, neutro, só shampoo de bebê. Não se governa em cima do palanque. Tem gente que inverte as coisas, que governa em cima de palanque e não monta palanque para eleição".

O candidato afirmou que a campanha da Frente Popular irá manter o foco no diálogo com a população até o final das eleições. João também voltou a mencionar as denúncias sobre um suposto uso da estrutura do Governo de Pernambuco para atingir o grupo político dele e reafirmou a abertura do inquérito.

"Está aberto na Polícia Federal desde 2025. Espalharam que era mentira, que não existia isso. A Folha de São Paulo revelou esse final de semana confirmando que tem um inquérito da Polícia Federal. E esse tipo de política a gente não aceita", destacou João.

Humberto e Marília reforçam 'time de Lula'

No evento, os candidatos ao Senado Humberto Costa e Marília Arraes reforçaram o alinhamento da chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defenderam a formação de uma bancada pernambucana comprometida com o governo federal.

Ele pediu apoio para à reeleição e voltou a destacar a importância de eleger representantes alinhados ao projeto do presidente Lula no Congresso Nacional.

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"Não adianta baixaria, não adianta fake news, não adianta perseguição, que nós vamos ganhar essa eleição. Quero pedir a vocês também o apoio para que a gente possa lá na Câmara Federal, ter gente comprometida com o governo do presidente Lula", disse o senador.

Marília também reforçou o posicionamento político e afirmou que essa candidatura representa, segundo ela, os setores mais vulneráveis da população.

"Meu lado é o lado de quem mais precisa, é o lado do povo pobre do Brasil e Pernambuco, é o lado das mulheres, é o lado de quem nunca teve Estado a seu favor, só teve quando o presidente Lula assumiu a presidência da República", afirmou.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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