João Campos alfineta posição de neutralidade de Raquel na eleição

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O candidato do PSB cumpriu agenda na Região Metropolitana do Recife nesta segunda-feira (31), teceu críticas ao atual governo e prometeu investimentos

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O candidato ao governo de Pernambuco João Campos (PSB) cumpriu mais um dia de agenda da campanha eleitoral. A noite desta segunda-feira (31) foi reservada para uma carreata no bairro de Aguazinha, em Olinda, e a inauguração do comitê do vereador e candidato a deputado federal Rinaldo Júnior (PSB).

João esteve acompanhado do candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos); do candidato à reeleição para o Senado, Humberto Costa (PT); da candidata ao Senado, Marília Arraes (PDT) e outras lideranças da Frente Popular de Pernambuco.

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Em discurso no evento do comitê, ele voltou a defender a trajetória à frente da Prefeitura do Recife e afirmou que o modelo de gestão não ficou restrito ao último ano do mandato. Ao fazer uma comparação com produções de televisão, o candidato alfinetou adversários que, segundo ele, deixam ações para o período eleitoral.

"O mandato não é uma série de Netflix que tem que ser de temporada em temporada. Eu não governei no quarto ano. Eu governei desde o primeiro dia", alfinetou João.

Na sequência, criticou o que classificou como falta de posicionamento de outros candidatos: "Eu tenho um lado e tenho posição. Por sinal, neutro, só shampoo de bebê. Não se governa em cima do palanque. Tem gente que inverte as coisas, que governa em cima de palanque e não monta palanque para eleição".

O candidato afirmou que a campanha da Frente Popular irá manter o foco no diálogo com a população até o final das eleições. João também voltou a mencionar as denúncias sobre um suposto uso da estrutura do Governo de Pernambuco para atingir o grupo político dele e reafirmou a abertura do inquérito.

"Está aberto na Polícia Federal desde 2025. Espalharam que era mentira, que não existia isso. A Folha de São Paulo revelou esse final de semana confirmando que tem um inquérito da Polícia Federal. E esse tipo de política a gente não aceita", destacou João.

Humberto e Marília reforçam 'time de Lula'



No evento, os candidatos ao Senado Humberto Costa e Marília Arraes reforçaram o alinhamento da chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defenderam a formação de uma bancada pernambucana comprometida com o governo federal.

Ele pediu apoio para à reeleição e voltou a destacar a importância de eleger representantes alinhados ao projeto do presidente Lula no Congresso Nacional.

"Não adianta baixaria, não adianta fake news, não adianta perseguição, que nós vamos ganhar essa eleição. Quero pedir a vocês também o apoio para que a gente possa lá na Câmara Federal, ter gente comprometida com o governo do presidente Lula", disse o senador.

Marília também reforçou o posicionamento político e afirmou que essa candidatura representa, segundo ela, os setores mais vulneráveis da população.

"Meu lado é o lado de quem mais precisa, é o lado do povo pobre do Brasil e Pernambuco, é o lado das mulheres, é o lado de quem nunca teve Estado a seu favor, só teve quando o presidente Lula assumiu a presidência da República", afirmou.