Alckmin crê em votação do fim da 6x1 nesta semana e cita potencial de R$ 1 tri com Redata

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Vice-presidente também espera avanços em projetos sobre taxa das blusinhas, minerais críticos e segurança pública no Congresso nesta semana

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O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira, 31, que acredita na votação ainda nesta semana da proposta que altera a escala de trabalho 6x1 e avaliou que o texto pode avançar tanto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) quanto no plenário do Congresso.

Ele também disse esperar a apreciação de outros projetos considerados prioritários pelo governo, como o Redata, a retirada da chamada taxa das blusinhas, a proposta sobre minerais críticos e a PEC da Segurança Pública.

Vice-presidente defende redução da jornada com avanço da tecnologia

"Há uma tendência natural no mundo de redução de jornada, porque a tecnologia permite você fazer mais com menos gente ... acredito que devo votar provavelmente na semana . É possível que seja na CCJ e no plenário, mas o Congresso é sempre imprevisível", disse Alckmin durante participação em evento do BTG Pactual.

Segundo ele, os avanços tecnológicos e a automação têm elevado a produtividade em diversos setores da economia, criando condições para jornadas menores de trabalho.

O vice-presidente também projetou uma semana movimentada para a pauta econômica e legislativa. Segundo ele, o Congresso deve analisar a retirada da taxa das blusinhas, que incide sobre compras internacionais de pequeno valor. "Acho que essa semana vota a taxa das blusinhas, a retirada", afirmou.

Redata pode atrair até R$ 1 trilhão em investimentos

Além disso, Alckmin disse esperar a votação do Redata, programa voltado à atração de investimentos em data centers. Segundo ele, o projeto desperta interesse de empresas americanas e tem potencial para mobilizar grandes aportes no País.

"Deve votar o Redata, que vai estimular a data center, o Brasil precisa de investimento. Os Estados Unidos têm interesse no Redata, que pode trazer perto de R$ 1 trilhão em investimentos para o Brasil", afirmou.

Governo espera avanço de projeto sobre minerais críticos

O vice-presidente também citou a proposta voltada à exploração de minerais críticos como uma das matérias que devem avançar nesta semana. Segundo ele, o Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras e ainda explora apenas uma parcela reduzida de seu potencial geológico.

"Deve votar também minerais críticos, nós somos a segunda reserva do mundo em terras raras e só exploramos 30% do ponto de vista geológico, nós vamos ter muito boa notícia para frente."

PEC da Segurança também está entre prioridades

Na área de segurança pública, Alckmin afirmou que a PEC da Segurança também deve ser apreciada pelo Congresso nos próximos dias.

Ele defendeu maior participação dos municípios dentro do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), argumentando que a atuação local pode reforçar a prevenção e o combate à criminalidade.

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