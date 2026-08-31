"Absoluta certeza": João Campos nega autoria de cartazes contra Raquel e cobra investigação

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Candidato do PSB afirma que nem ele nem aliados da Frente Popular participaram da produção ou disseminação das peças

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) afirmou nesta segunda-feira (31) ter “absoluta certeza” de que ele, sua campanha e aliados da Frente Popular não tiveram qualquer participação na produção ou disseminação dos cartazes apócrifos com ataques pessoais à governadora Raquel Lyra (PSD).

Durante visita ao Hospital da Criança, no Recife, ele voltou a condenar o episódio, defendeu uma investigação célere para identificar quem ordenou a confecção e a distribuição das peças e afirmou que vai recorrer à Justiça contra quem tentar associá-lo ao material.

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“Absoluta certeza. Absoluta certeza”, reforçou João ao ser questionado diretamente sobre a possibilidade de os cartazes terem partido de sua campanha. Segundo o candidato, qualquer tentativa de atribuir a autoria a ele ou ao grupo político que o apoia será tratada judicialmente.

A declaração ocorre um dia após a circulação, em diferentes pontos do Recife, de cartazes sem identificação de autoria que fazem referências à morte de Fernando Lucena, marido de Raquel, ocorrida em 2022, durante o primeiro turno da eleição para o Governo de Pernambuco.

Frente Popular pede investigação



João afirmou que a Frente Popular acionou a Justiça Eleitoral para que sejam identificados os responsáveis pela produção e pela colagem das peças. Para o candidato, o episódio ultrapassa os limites da disputa eleitoral e deve ser tratado como uma questão criminal. “Quem fez isso é um criminoso”, disse.

A governadora também recorreu às autoridades após a divulgação dos cartazes e classificou o conteúdo como uma agressão à sua história pessoal e à memória do marido. O caso acrescentou um novo elemento à disputa entre as campanhas de Raquel e João, que já vinha sendo marcada por acusações sobre a atuação de estruturas destinadas a atacar adversários políticos nas redes sociais.

No domingo (30), a Frente Popular divulgou nota repudiando o material e informou que tomaria medidas para investigar sua origem. A campanha de João também afirmou que não toleraria a utilização de ataques anônimos, crimes contra a honra ou práticas que violassem a legislação eleitoral.



TRE-PE manda retirar publicações



A repercussão dos cartazes também chegou à Justiça Eleitoral. Em decisão liminar, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou a retirada de publicações que associavam João Campos, a Frente Popular e o PSB à produção ou distribuição das peças.

O desembargador eleitoral Luiz Gustavo Mendonça de Araújo considerou que, naquele momento, não havia elementos suficientes para sustentar a acusação e fixou multa de R$ 25 mil em caso de descumprimento.

Para João, a decisão representou uma resposta rápida ao episódio. Ele afirmou ter acionado a Justiça logo após tomar conhecimento das acusações e disse que pretende processar pessoas que tenham feito ilações ligando sua candidatura ao material. “Qualquer pessoa que tente caluniar ou difamar é do Estado Democrático de Direito buscar os seus direitos”, afirmou.



“Eu perdi meu pai durante uma eleição”



Ao justificar a reação aos ataques, João recorreu à própria experiência familiar. O candidato perdeu o pai, o ex-governador Eduardo Campos, em um acidente aéreo durante a campanha presidencial de 2014. Raquel, por sua vez, perdeu o marido, Fernando Lucena, na manhã do primeiro turno da eleição de 2022.

“Eu perdi meu pai durante uma eleição. A candidata Raquel Lyra perdeu o esposo dela durante uma eleição. A dor de ninguém deve ser objeto de discussão política”, afirmou. Para João, utilizar tragédias familiares como instrumento de disputa eleitoral representa um limite que não pode ser ultrapassado.

João também rejeitou atribuir, sem provas, a responsabilidade pelo material à campanha de Raquel. Questionado se responsabilizava a governadora ou pessoas próximas a ela, respondeu que sua única certeza era de que o responsável deveria ser identificado pela investigação. “Eu só tenho uma certeza: quem fez isso é um criminoso. Algum criminoso fez isso e a Justiça tem que descobrir quem é”, declarou.



Disputa pelo “gabinete do ódio”



A controvérsia dos cartazes ocorre em meio à escalada de acusações entre os grupos de João e Raquel sobre a existência de estruturas de ataque político. Nos últimos dias, o tema do suposto “gabinete do ódio” ganhou força após uma reportagem da TV Record apontar uma estrutura que seria utilizada para produzir conteúdos contra João. O Governo de Pernambuco nega as acusações, enquanto o caso é objeto de investigação da Polícia Federal.

Um dos nomes citados na apuração, Amisadai Andrade da Silva, foi exonerado do cargo que ocupava na Arena de Pernambuco após aparecer na reportagem. O episódio passou a ser explorado politicamente pelos dois lados, com João cobrando esclarecimentos sobre a suposta estrutura e Raquel contestando as acusações.

No fim de semana, porém, o próprio TRE-PE também determinou a retirada de publicações que associavam Raquel ao suposto “gabinete do ódio”, apontando que as postagens apresentavam suspeitas como se fossem fatos comprovados. A decisão determinou ainda que a Meta forneça informações sobre responsáveis por algumas das contas envolvidas.

Diante do acirramento da disputa, João defendeu que as investigações avancem rapidamente. “O que não dá é para esse tipo de prática ser feita e você falar que é de responsabilidade de qualquer pessoa sem ter prova para isso”, afirmou. Para o candidato, a identificação dos responsáveis pelos cartazes é necessária para impedir que o episódio seja incorporado à guerra política entre as duas principais candidaturas ao Governo de Pernambuco.