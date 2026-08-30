Raquel Lyra aciona PF e Polícia Civil contra cartazes apócrifos e pede respeito à família

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Governadora publicou vídeo após ataques relacionados à morte do marido; campanha diz que também acionará o Ministério Público Eleitoral

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A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) acionou, neste domingo (30), as polícias Federal e Civil após a circulação de cartazes apócrifos com ataques pessoais contra ela em pontos do Recife. Segundo a campanha, foram registrados boletins de ocorrência para que o caso seja investigado.

Raquel também publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece emocionada ao comentar os materiais, que fazem referência à morte do marido, Fernando Lucena, em 2022. A governadora pediu respeito à família, aos filhos e à memória do empresário.

“Eu entrei no carro pra seguir minha agenda hoje, Zona da Mata Sul, e, como eu sempre faço, eu abri o Instagram pra ver o que que tava acontecendo, né, eu sempre faço isso. E pude ver de perto a crueldade de quem não tem limites. Respeite minha família, respeite meus filhos, respeite quem não tá mais aqui, respeite minha dor”, afirmou Raquel.

Os cartazes apareceram em pontos do Recife neste domingo e não apresentam identificação de autoria. Uma das peças traz uma fotografia da governadora acompanhada da frase “Ela matou o marido para ganhar a eleição”.

Outro material utiliza uma montagem na qual Raquel aparece ao lado de Elize Matsunaga e Flordelis, acompanhada da expressão “Matadoras de maridos”.

Também foi identificado um cartaz com uma imagem manipulada em que a governadora aparece abraçada ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), com os dizeres “Chapa anti-Lula”.

Campanha também acionará Ministério Público Eleitoral

Além das medidas junto às polícias Federal e Civil, a coligação Pernambuco de Coração, que sustenta a candidatura de Raquel, informou que acionará o Ministério Público Eleitoral (MPE) para pedir a investigação do caso.

Até o momento, não há identificação pública dos responsáveis pela produção ou pela instalação das peças.

Antes da manifestação de Raquel, adversários da governadora na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas já haviam repudiado os cartazes.

A Frente Popular de Pernambuco, coligação do candidato João Campos (PSB), afirmou que adotará medidas perante a Justiça Eleitoral para pedir a investigação da produção e disseminação de conteúdos apócrifos contra candidaturas.

“Não aceitaremos ataques anônimos, crimes contra a honra ou qualquer prática que viole a legislação eleitoral e tente degradar o debate público”, afirmou a coligação.

João Campos chama cartazes de “completo absurdo”

O candidato João Campos também publicou um vídeo nas redes sociais para repudiar o material e afirmou que acionará a Justiça para pedir a investigação dos cartazes.

“Esses panfletos apócrifos que estão circulando hoje, isso é um completo absurdo”, afirmou.

João disse ainda que não aceitará que o conteúdo seja atribuído a ele ou à campanha e afirmou que quem fizer essa associação deverá responder judicialmente. Na gravação, o socialista lembrou a morte do pai, o ex-governador Eduardo Campos, durante a campanha presidencial de 2014, e comparou a experiência à perda de Fernando Lucena por Raquel durante a eleição de 2022.

“Eu perdi meu pai durante uma eleição, a candidata Raquel perdeu um marido durante a eleição. E eu não admito nem que a minha família, nem que nenhuma família seja atacada nessa eleição. Isso está fora da política. Isso é um absurdo”, declarou.

O candidato afirmou que também está recorrendo à Justiça para pedir que a autoria dos materiais seja apurada.

“Eu estou entrando agora também à Justiça para que possa investigar esses panfletos. Para que a Justiça Eleitoral investigue de forma rigorosa, descubra quem fez e possa punir na forma mais severa da lei”, disse.

O candidato Ivan Moraes (PSOL) também condenou o episódio, pediu a identificação e responsabilização dos responsáveis e declarou solidariedade à governadora.

“A pessoa ou quadrilha responsável pelos cartazes ofensivos contra a governadora precisa ser identificada e responsabilizada urgentemente. Não se pode compactuar com um absurdo desses. A investigação tem que ser profunda e exemplar. Minha solidariedade a Raquel Lyra”, afirmou.

Aliados de Raquel também repudiam cartazes

Aliados de Raquel Lyra também publicaram vídeos de solidariedade à governadora e condenaram os ataques. Candidato ao Senado na chapa da governadora, Eduardo da Fonte (PP) afirmou que os cartazes ultrapassaram “todos os limites” e prestou solidariedade à governadora.

Também candidato ao Senado pela chapa da governadora, Túlio Gadêlha (PSD) chamou a divulgação dos cartazes de uma campanha “imoral, antiética e cruel” contra Raquel e seus familiares.

Túlio afirmou que “não vale tudo pelo poder” e disse que campanhas semelhantes já ocorreram em outros momentos em Pernambuco. O candidato também declarou que “sabe quem faz esse tipo de campanha”, sem citar nomes ou apresentar elementos sobre a autoria dos materiais.

Mendonça Filho (PL), que também é candidato ao Senado, também publicou vídeo em defesa da governadora, classificando os materiais como “absurdos, horrorosos e inaceitáveis” e afirmou, sem apresentar provas, que os ataques partiram de “adversários amarelos”.

“Não respeitam nem a morte do marido dela, a viuvez dela, não respeitam nem os filhos da própria governadora. É algo inadmissível”, declarou Mendonça.

O candidato defendeu que a campanha eleitoral seja pautada pelo debate político e manifestou solidariedade a Raquel “como mãe, como mulher e como governadora”.