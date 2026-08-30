fechar
Política | Notícia

Marília Arraes e Humberto Costa cumprem agenda na Zona da Mata

Candidatos ao Senado na chapa de João Campos (PSB), o petista e a pedetista concentraram esforços nas cidades da Zona da Mata Sul e Norte

Por JC Publicado em 30/08/2026 às 21:18
Humberto Costa (PT) e o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), aliado de Raquel Lyra (PSD)
Humberto Costa (PT) e o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), aliado de Raquel Lyra (PSD) - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os dois candidatos ao Senado da Frente Popular, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), lideraram agendas de rua paralelas e mobilizações no Agreste e na Zona da Mata de Pernambuco. Ambos integram o palanque liderado pelo candidato a governador João Campos (PSB).

Neste domingo, Marília Arraes cumpriu agenda na Mata Sul, acompanhando diretamente o cabeça da chapa, João Campos, e o vice Carlos Costa.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Em Escada, houve a adesão oficial da prefeita Mary Gouveia e do ex-prefeito Jandelson Gouveia — liderança que governou a cidade por dois mandatos. "Estamos construindo uma candidatura que cresce com diálogo, união e presença nos municípios. Quero chegar ao Senado para ser uma voz forte de Pernambuco em Brasília", declarou Marília.

Antes do ato em Escada, a comitiva esteve em Catende, participando de um ato público e de uma caminhada. Em Joaquim Nabuco, os candidatos inauguraram o comitê oficial da Frente Popular.

Assista à sabatina de Marília Arraes

Enquanto Marília concentrava esforços na Mata Sul, o senador Humberto Costa, que busca a reeleição para a Casa Alta, percorria a Mata Norte para reforçar os apoios de políticos locais.

Humberto participou de um adesivaço em Itaquitinga ao lado do prefeito Patrick Moraes (PSD) e de uma visita aos trabalhadores rurais do Assentamento Luiza Ferreira, em Condado, junto ao ex-prefeito Antônio Cassiano. O encerramento ocorreu em Itambé, onde o prefeito Armando Pimentel (PV) organizou um ato de apoio popular no centro do município.

Assista à sabatina de Humberto Costa

Leia também

Eleições 2026: saiba o que é permitido e proibido no dia da votação
ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: saiba o que é permitido e proibido no dia da votação
Após cartaz apócrifo contra Raquel Lyra, campanhas de João Campos e Ivan Moraes repudiam material
Eleições 2026

Após cartaz apócrifo contra Raquel Lyra, campanhas de João Campos e Ivan Moraes repudiam material

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.