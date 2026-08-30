Marília Arraes e Humberto Costa cumprem agenda na Zona da Mata

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Candidatos ao Senado na chapa de João Campos (PSB), o petista e a pedetista concentraram esforços nas cidades da Zona da Mata Sul e Norte

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Os dois candidatos ao Senado da Frente Popular, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), lideraram agendas de rua paralelas e mobilizações no Agreste e na Zona da Mata de Pernambuco. Ambos integram o palanque liderado pelo candidato a governador João Campos (PSB).

Neste domingo, Marília Arraes cumpriu agenda na Mata Sul, acompanhando diretamente o cabeça da chapa, João Campos, e o vice Carlos Costa.

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Em Escada, houve a adesão oficial da prefeita Mary Gouveia e do ex-prefeito Jandelson Gouveia — liderança que governou a cidade por dois mandatos. "Estamos construindo uma candidatura que cresce com diálogo, união e presença nos municípios. Quero chegar ao Senado para ser uma voz forte de Pernambuco em Brasília", declarou Marília.

Antes do ato em Escada, a comitiva esteve em Catende, participando de um ato público e de uma caminhada. Em Joaquim Nabuco, os candidatos inauguraram o comitê oficial da Frente Popular.

Assista à sabatina de Marília Arraes

Enquanto Marília concentrava esforços na Mata Sul, o senador Humberto Costa, que busca a reeleição para a Casa Alta, percorria a Mata Norte para reforçar os apoios de políticos locais.

Humberto participou de um adesivaço em Itaquitinga ao lado do prefeito Patrick Moraes (PSD) e de uma visita aos trabalhadores rurais do Assentamento Luiza Ferreira, em Condado, junto ao ex-prefeito Antônio Cassiano. O encerramento ocorreu em Itambé, onde o prefeito Armando Pimentel (PV) organizou um ato de apoio popular no centro do município.

Assista à sabatina de Humberto Costa