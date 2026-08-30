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Política | Notícia

João Campos repudia cartazes contra Raquel Lyra e ameaça processar quem atribuir material à sua campanha

Frente Popular acionou Ministério Público Eleitoral para pedir investigação da autoria e negou participação na produção ou divulgação das peças

Por Pedro Beija Publicado em 30/08/2026 às 16:52 | Atualizado em 30/08/2026 às 17:32
O candidato ao Governo de Pernambuco Jo&atilde;o Campos (PSB)
O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) - Rodolfo Loepert/ Prefeitura do Recife

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O candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) repudiou, neste domingo (30), os cartazes apócrifos com ataques pessoais à governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) e afirmou que quem atribuir o material a ele ou à sua candidatura deverá responder judicialmente.

Após a manifestação do candidato, o jurídico da Frente Popular de Pernambuco, coligação que sustenta João, acionou o Ministério Público Eleitoral (MPE) para pedir a apuração da autoria, produção e divulgação dos cartazes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, João classificou o material como um “completo absurdo” e reagiu a eventuais tentativas de relacioná-lo à sua campanha.

“Esses panfletos apócrifos que estão circulando hoje, isso é um completo absurdo. E qualquer pessoa que queira atribuir isso a mim ou à minha candidatura vai responder criminalmente à Justiça brasileira”, declarou.

Os cartazes foram encontrados em pontos do Recife neste domingo e não apresentam identificação de autoria. Parte das peças faz referência à morte do marido de Raquel, Fernando Lucena, ocorrida em 2022.

Um dos materiais traz uma fotografia da governadora acompanhada da frase “Ela matou o marido para ganhar a eleição”. Outro utiliza uma montagem em que Raquel aparece ao lado de Elize Matsunaga e Flordelis, sob a expressão “Matadoras de maridos”.

Também circulou uma peça com uma imagem manipulada em que Raquel aparece abraçada ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), acompanhada dos dizeres “Chapa anti-Lula”.

Ao condenar o conteúdo, João Campos lembrou a morte do pai, o ex-governador Eduardo Campos, durante a campanha presidencial de 2014, e mencionou também a perda de Fernando Lucena por Raquel durante a eleição estadual de 2022.

“Eu perdi meu pai durante uma eleição, a candidata Raquel perdeu um marido durante a eleição. E eu não admito nem que a minha família, nem que nenhuma família seja atacada nessa eleição. Isso está fora da política. Isso é um absurdo”, afirmou.

O socialista disse que recorreria à Justiça para pedir que a origem dos materiais fosse investigada.

“Eu estou entrando agora também à Justiça para que possa investigar esses panfletos. Para que a Justiça Eleitoral investigue de forma rigorosa, descubra quem fez e possa punir na forma mais severa da lei. Porque a democracia não permite isso”, declarou.

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João afirmou ainda que seguirá a campanha com foco em propostas e disse que pretende manter o respeito às candidaturas adversárias.

Frente Popular aciona Ministério Público Eleitoral

Em seguida, a Frente Popular informou que seu jurídico acionou o Ministério Público Eleitoral para requerer a apuração da autoria, produção e divulgação dos materiais.

Na manifestação, a coligação também negou qualquer participação na produção ou disseminação dos cartazes.

“A Frente Popular repudia de forma categórica esse tipo de prática e defende que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados na forma da lei. A coligação reafirma que não possui qualquer participação na produção ou disseminação desse material”, afirmou.

A Frente Popular disse ainda que adotará medidas judiciais, inclusive na esfera criminal, caso a autoria ou a divulgação dos cartazes seja atribuída falsamente à coligação, à campanha ou a seus integrantes.

Raquel aciona PF e Polícia Civil

Também neste domingo, Raquel Lyra publicou um vídeo em que aparece emocionada ao comentar os cartazes e pediu respeito à família, aos filhos e à memória do marido.

“Respeite minha família, respeite meus filhos, respeite quem não está mais aqui, respeite minha dor”, afirmou a governadora.

Segundo a campanha de Raquel, foram registrados boletins de ocorrência nas polícias Federal e Civil para que o caso seja investigado. A coligação Pernambuco de Coração informou ainda que também acionará o Ministério Público Eleitoral.

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Pedro Beija

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