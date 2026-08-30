fechar
Política | Notícia

Humberto Costa e Marília Arraes terão de reduzir imagem de Lula no guia após ações de Mendonça Filho

Decisões determinaram suspensão de peças publicitárias por, em análise preliminar, ultrapassarem o limite legal para a participação de apoiadores

Por JC Publicado em 30/08/2026 às 21:04
Mar&iacute;lia (PDT) e Humberto (PT) ter&atilde;o que suspender ou alterar propagandas eleitorais veiculadas no r&aacute;dio e na televis&atilde;o
Marília (PDT) e Humberto (PT) terão que suspender ou alterar propagandas eleitorais veiculadas no rádio e na televisão - Artur Borba/JC Imagem; Ricardo Stuckert Filho/Rep.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os candidatos ao Senado Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) terão que suspender ou alterar propagandas eleitorais veiculadas no rádio e na televisão após decisões liminares do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

As medidas foram tomadas em ações apresentadas pelo também candidato ao Senado Mendonça Filho (PL).

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Ao todo, três decisões liminares determinaram a suspensão de peças publicitárias por, em análise preliminar, ultrapassarem o limite legal para a participação de apoiadores nas propagandas eleitorais.

No caso de Humberto Costa, a análise dos programas veiculados na televisão e no rádio identificou extrapolação do tempo permitido para a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além da suspensão das peças, a decisão estabelece multa individual de R$ 10 mil em caso de reiteração da conduta.

“A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a extrapolação do limite de 25% do tempo para a participação de apoiador, candidato ou não, caracteriza propaganda eleitoral irregular passível de suspensão, visando assegurar que a propaganda mantenha como foco o titular da candidatura”, diz um trecho de uma das decisões.

Já no processo envolvendo Marília Arraes, o TRE-PE determinou a retirada de uma propaganda na qual Lula aparece durante 24 segundos, considerando a participação em vídeo, áudio e imagem.

O relator considerou haver probabilidade da irregularidade e determinou a suspensão da propaganda. Em caso de reiteração, foi estabelecida multa diária individual de R$ 10 mil.

Segundo a decisão, a participação de apoiadores não é contabilizada apenas pelo tempo de fala. A permanência da imagem do apoiador na tela também é considerada para o cálculo do limite permitido.

“A Corte fixou que a participação de apoiador não se restringe à sua fala, englobando também a permanência de sua imagem em tela”, diz o texto.

Leia também

Eleições 2026: saiba o que é permitido e proibido no dia da votação
ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: saiba o que é permitido e proibido no dia da votação
Flávio Bolsonaro diz que vai criar Ministério da Segurança Pública em parcerias com os estados
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro diz que vai criar Ministério da Segurança Pública em parcerias com os estados

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.