Flávio Bolsonaro diz que vai criar Ministério da Segurança Pública em parcerias com os estados
O candidato a Presidência da República pelo PL teve reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Vilattoro
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O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), disse na manhã deste domingo, após reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Vilattoro, que irá abrir meio milhão de vagas em presídios para que o Brasil volte a ter soberania sobre a segurança pública.
"Tivemos uma reunião muito proveitosa com o ministro Vilattoro. Ele foi responsável, junto com o presidente Nayib Bukele, de implementar uma das maiores e mais eficazes resgates da soberania, e conseguiu devolver a segurança pública ao povo salvadorenho", afirmou o candidato, dizendo ainda que criará no Brasil mais vagas nos presídios.
"Como está na proposta do governo, a linha vai ser de endurecimento da legislação penal, construção de várias presídios, para que a população tenha o seu primeiro e mais soberano direito, que é o direito de viver, o direito da sua segurança pública. O plano é para defender os cidadãos, para defender as vítimas e não os bandidos como faz o atual governo", disse o filho de Jair Bolsonaro.
Questionado sobre de que forma o candidato pretende estruturar o futuro Ministério da Justiça, Flávio Bolsonaro respondeu que em El Salvador os trabalhos foram invertidos e, em primeiro lugar vem o Ministério da Segurança Pública e depois o da Justiça.
"A ideia é criar um Ministério da Segurança Pública exclusivo para fazer uma gestão junto com as forças estaduais e com as polícias municipais. Quero dar suporte, não apenas financeiro, mas de organização, de conexão, de troca de inteligência, de troca de informações entre todas as esferas de poder."
Toffoli adia análise de candidatura de Renan Santos
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Dias Toffoli ordenou a retirada de pauta do processo de registro de candidatura do empresário Renan Santos, que disputa a Presidência pelo Missão.
Em um despacho publicado na noite de sábado, 29, Toffoli apontou que há "indícios de ilicitude" nos requerimentos.
O julgamento do processo de registro de Renan Santos seria iniciado, em plenário virtual do TSE, nesta segunda-feira, 31.
Toffoli questiona a campanha de Renan pelas redes sociais que foram apresentadas durante o registro da candidatura.
"Em petições apresentadas em 19/8/2026, os candidatos componentes da chapa, Renan Antônio Ferreira dos Santos e Aroldo Medina (vice do candidato do Missão) informaram o total de 18 perfis em redes sociais, como complementação às informações do registro, enviado à Justiça Eleitoral em 7/8/2026", diz um trecho da decisão de Toffoli.
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Todos os candidatos são obrigados a informar as redes sociais utilizadas em campanha durante o processo de registro, mas Renan o fez posteriormente.
Portanto, Toffoli optou por retirar o julgamento da pauta do TSE para que a Corte analise a retificação do candidato do Missão, além de ouvir os advogados da sigla.